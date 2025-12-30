¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡¢µ²±¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¯ÉðÆ»´Û¤Î°ìÌë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦·Ê¿§¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ì¤Ð¡×
12·î27Æü¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤¬¡ã¼º¿Àê¸ TOUR 2025¡ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãTornado in Budokan¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï2013Ç¯°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë12Ç¯¤Ö¤ê¡£ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë¸¦¤®À¡¤Þ¤»Â³¤±¤¿3¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼Â¤ËÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤é¤·¤¤°ìÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎSE¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÁÛÁü¤ÎSecurity¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Õ¥í¥¢¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·ºî¡ØLost God of SASORI¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖS¦Á.SO.RI.¡×¤ÇÉðÆ»´Û¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£¡ÖÎµ´¬¤¤¤ÆÁ¯Ç¾¡×¤Ç¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëÃæÌî¤ÎÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥Ð¥¹¤Ç¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤¹¤È¡¢¡Ölaser beamer¡×¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥·¥Õ¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿TK¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¤¾ìÆâ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£3¿Í¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¼º¿Àµé¤ÎÇú²»¤Î²ô¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢TK¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤È345¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬³Ú¶Ê¤Î¥É¥é¥ÞÀ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡¢¤³¤ì¤¾ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¡£
¡ÖÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈTK¤¬°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È¡¢³Æ³Ú´ï¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÍí¤ß¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¡ÖJPOP Xfile¡×¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇÁá¤¯¤â¡ÖDISCO FLIGHT¡×¤Ø¡£¥Ç¥£¥ì¥¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿TK¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬ÉðÆ»´Û¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°È¾¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£345¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¥°¥ë¡¼¥ô¤òÀ¸¤à¡ÖEnigmatic Feeling¡×¡¢¥¹¥È¥í¥Ü¤¬¥µ¥¤¥±¤Ê¹âÍÈ´¶¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡Öa symmetry¡×¡¢¡ØLost God of SASORI¡Ù¤«¤é¤Î¥Ø¥ô¥£¤Ê¥ß¥É¥ë¥Á¥å¡¼¥ó¡Ösick mind B rain¡×¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖAcoustic¡×¡£º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø#4¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É20Ç¯ÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖAcoustic¡×¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¶Ê¡£½é´ü¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¡ÖÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Î¶ÊÅ¸³«¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¿·Á¯¤µ¤Ï20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â·è¤·¤Æ¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£¡Ò¥¬¥é¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê 12·î¤¬ Acoustic¶Á¤¯¤è¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤â¤Þ¤¿¡¢º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¤³¤³¤ÇTK¤È345¤¬°ìÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµî¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÃæÌî¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¡ÖÉðÆ»´Û¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£12Ç¯Á°¤Ë¤ä¤Ã¤¿ÉðÆ»´Û¤Ï15Ê¬¤¯¤é¤¤Ãý¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£Æü¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¯¤Æ¡¢ÁáÂ®¤À¤±¤É¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥»¥¤¡¢¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¡ª¡×¡Ö¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¡ª¡×¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥½¥¦¥ë¡ª¡×¡Ö¥Ï¥¤¡ª¡×¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¥¤¥È¡ª¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¡ª¡×¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¶¤ä¤Ã¤Ñ¤êX JAPANÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÉðÆ»´Û¤ÇX¥¸¥ã¥ó¥×Èô¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤Î¡Ö¥¦¥£¡¼¥¢¡¼¡ª¡×¡ÖX¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹£´Ï¢È¯¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê±éÁÕ¤È¤ÎÍîº¹¤â¤Þ¤¿¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊMC¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥É¥é¥à¥½¥í¤òÄ°¤«¤»¤ë¤È¡¢TK¤È345¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ê¡¢¡Öreplica¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃæÌî¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Önakano kill you¡×¤ÇºÆ¤Ó¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÄ°¤«¤»¤ë¡Ö´¶³ÐUFO¡×¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤È¡¢½Å¸ü¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¡ÖÌÇË´¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¡¢¾ìÆâ¤Ë¤ÏÀÅ¤«¤Ê´¶Æ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¡Ö¥¢¥ì¥¥·¥µ¥¤¥ß¥¢¥¹¥Ú¥¢¡×¤¬Â³¤¡¢¤³¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤âÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
345¤¬¡Ö¤Þ¤¿ÉðÆ»´Û¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öabnormalize¡×¡£¤³¤Î10Ç¯¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØPSYCHO-PASS ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Öabnormalize¡×¤Ï¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê1¶Ê¡£¼¡¤Ë¡ØLost God of SASORI¡Ù¤«¤é±éÁÕ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖLoo% Who%¡×¤â¥¢¥Ë¥á¡Ø¥°¥Î¡¼¥·¥¢¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖTelecastic fake show¡×¡£TK¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤È¤È¤â¤Ë345¤ÈÃæÌî¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÀú¤ë¤È¥Õ¥í¥¢¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤ÏTK¤¬¡Ö¤â¤¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤è¤¯ËÍ¤È¥Ð¥ó¥É¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾Ð¤¤¡¢¾ìÆâ¤«¤éÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë°ìËë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»þ´Ö¤Ï°ì½Ö¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ²±¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦·Ê¿§¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø#4¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖËµ´Ñ¡×¡£¡Ô¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿ÍÍ¤ÊÉ÷·Ê ¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿ÍÍ¤ÊÍ¼·Ê¡Õ¤È²Î¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÑëÆáÅª¤Ê½Ö´Ö¤òÇ®ÎÌ¹â¤¯³Ú¶Ê¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ëÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸¶É÷·Ê¤Î¤è¤¦¤Ê1¶Ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¦¥È¥í¤ò½ª¤¨¡¢345¤ÈÃæÌî¤¬Àè¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤ê¡¢TK¤ÎÀä¶«¤È¥Î¥¤¥º¤È¤È¤â¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ç²á¤®µî¤Ã¤¿Îµ´¬¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ê±ó¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÌë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Text by Atsutake Kaneko
Photo by Takayuki Okada, Yuki Kawamoto
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡Øbrain films -vinyl edition-¡Ù
2025Ç¯12·î28Æü ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://tkfromsigure.lnk.to/brainfilms
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01 daylily (recorded from vinyl)
02 sound_am 326 (recorded from vinyl)
03 introduction (recorded from vinyl)
04 like A moment (recorded from vinyl)
05 snow flurry (recorded from vinyl)
06 toiki -prologue- (recorded from vinyl)
07 whisper -epilogue- (recorded from vinyl)
08 5lies (recorded from vinyl)
09 kalappo (recorded from vinyl)
10 unravel -Instrumental for the 10th Anniversary- (recorded from vinyl)
11 pop eye (recorded from vinyl)
12 planet triangle (recorded from vinyl)
13 ephemeral mist -rhythmless mix- (recorded from vinyl)
14 Acoustic Installation (recorded from vinyl)
15 GRANT (recorded from vinyl)
16 Secret Sense (recorded from vinyl)
