¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤´¤¤ÊÑ¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ë¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¼ÁÌä¡×¡Ä¡Ö¥¿¥â¥ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¿¥â¥ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬£²£¹Æü¡¢£³»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Þ¤Ç¤Î±£¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Îº£µ¨¤Î³èÌö¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡ÈÎáÏÂ¤Î²øÊª¡Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤êÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£¹·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡È¼é¸î¿À¡É¤òÃ´¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ë½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤´¤¤ÊÑ¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃÇ¤ê¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¤¢¤Î¡ÁÀèÈ¯Åê¼ê¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÅê¤²¤ëÊý¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ºØÆ£Î´»á¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤·¤ÆÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï»öÁ°¤ËÅÐÈÄÆüÄø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤ò¤¹¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤ºÇÄã¤Ç¤â£µ¡Á£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÊÅê¤²¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤¤Ä¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËèÆü½àÈ÷¤¹¤ë¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ëº£µ¨¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÏ¯´õ¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤½¤¦¤È¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Á´Éô¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¾å¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£