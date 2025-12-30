¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬¡ÈÉã¡í¤Ë´¶¼Õ¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¥·¥êー¥º¤Ç¶¦±é
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¼ç±éºî¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¥·¥êー¥º¤ÇÉãÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥°¥íー¥ô¥¡ー¤Ë¡¢»Å»öÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¡×¤À¤Ã¤¿¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉã¿ÆÌò¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥°¥íー¥ô¥¡ー
¡¡¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤¬º£·î¤Ç¸ø³«40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±ºî¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë±é¤¸¤¿¥Þー¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤¤ÎÉã¥¸¥çー¥¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¤Ë²þ¤á¤Æ¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ó¸ÜÏ¿¡ÖFuture Boy¡×¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥·¥êー¥º¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ìÁØ¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î±éµ»¤Ï¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËË¤«¤µ¤È¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥·ー¥ó¤òÈô¤Ð¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À½ºî´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Âî±Û¤·¤¿ÇÐÍ¥¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡¢¤È¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢1984Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ã¥È¥³¥à¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¿¥¤¥º¡×¤Î1¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤â¶¦±é¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë