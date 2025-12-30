Å´¿Í¤¬Ã¦Ë¹¤¹¤ë2¿Í¤Î¡Ö²½¤±Êª¡×¡¡¿¹ÊÝJ¤ËÉüµ¢¤·¤¿29ºÐ¡Ä4Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉ÷·Ê¡É
¹ÓÌÚÈ»¿Í¤Ïº£Ç¯¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇ¤â½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¿È½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤â¼õ¾Þ¡£¹Åç¤¬Î×¤ó¤À61¤â¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¼Â¤Ë56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿29ºÐ¤ÎÅ´¿Í¤¬¡Ö¤¢¤Î2¿Í¤Ï¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Í³°¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤«ËÜÅö¤Ë²øÊª¡¢²½¤±Êª¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È°Ú·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¦Ë¹¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¹Åç¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆ£¹¾Ä¾¿Í¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£´ØÀ¾Âç³Ø¤«¤é¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤ò²á¤´¤·¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ7Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¹ÓÌÚÈ»¿Í¤Ï¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¿ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£
¡¡9·î°Ê¹ß¤Î¹Åç¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï¤Ë²Ã¤¨¤ÆYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¢Å·¹ÄÇÕ¡¢¤½¤·¤ÆAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÀï¤Ã¤¿Í£°ì¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È4¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡É¬Á³Åª¤Ë¸ø¼°Àï¤Î¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¿ô¡¢¼Â¤Ë61»î¹ç¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¹ÓÌÚ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¹ç·×¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¾ì¹ç¤Î85.5¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë4721Ê¬¤ËÅþÃ£¡£¤µ¤é¤Ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ËÌÜ¤ò°Ü¤»¤Ð¡¢¹ñÆâÁÈ¤À¤±¤Î¿ØÍÆ¤ÇÎ×¤ó¤À7·î¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÉüµ¢¡£¹á¹Á¡¢´Ú¹ñÎ¾ÂåÉ½Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁÈ¤¬Ãæ¿´¤òÀê¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Ç¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Àï¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¼Â¤Ë5000Ê¬¶á¤¯¤ËÃ£¤¹¤ë¡£²ø²æ¤È¤â¤Û¤ÜÌµ±ï¤À¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¤ËµÚÂèÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹ÓÌÚ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅ´¿Í¤È¤¤¤¦ÉôÎà¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È°Õ³°¤ÊÁ°ÃÖ¤¤È¤È¤â¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¢¤Î2¿Í¤Ï¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Í³°¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤«ËÜÅö¤Ë²øÊª¡¢²½¤±Êª¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¼«¤é¤òÅ´¿Í¤À¤ÈË«¤á¤¿29ºÐ¤Î¹ÓÌÚ¤¬¡¢Å´¿Í¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÃ¦Ë¹¤·¤¿¤Î¤¬37ºÐ¤Î±öÃ«»Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢36ºÐ¤Îº´¡¹ÌÚæÆ¤È¤Ê¤ë¡£¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò¤â¤Ä°ÕÌ£¤Î¡Ö¿Í³°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ»È¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï±öÃ«¤Èº´¡¹ÌÚ¤¬¹Åç¤Ç¹ï¤ßÂ³¤±¤ëµ°À×¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡±öÃ«¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï56¤Ç¡¢Áí¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï4549Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¼Ô¤Ç57¤ò¡¢¸å¼Ô¤Ç¤Ï5042Ê¬¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÓÌÚ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç±¦¤Ë±öÃ«¡¢º¸¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬ÊÂ¤Ö3¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¸ø¼°Àï¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤Ç41»î¹ç¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏºÇ¾¯¤Î28¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡¢2¿Í¤Î¤¹¤´¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦35ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥·¥ª¤¯¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³¤³°¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥·¥ç¥¦¤¯¤ó¤ÏËÍ¤¬1Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í´ÆÆÄ¡Ë¤Î½é¿Ø¡£¥µ¥¬¥óÄ»À´¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿2022¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢¹ÓÌÚ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ïº¸¤ò¡¢±öÃ«¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÓÌÚ¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¥Ã¥Ù¤µ¤ó¤¬Íè¤¿ºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥·¥ª¤¯¤ó¡Ê±öÃ«¡Ë¤â¥·¥ç¥¦¤¯¤ó¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤â2¿Í¤È¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÉáÄÌ¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡ÊÅØÎÏ¤ò¡ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤Î2¿Í¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ÓÌÚ¤â8·î¤ËÇ¯Îð¤ò¤Ò¤È¤Ä½Å¤Í¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ·ø¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°è¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤â½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ì¤¿¡£¼«¿È¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤ë2¿Í¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿»É·ã¤¬¡¢À®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç²÷¾¡¤·¤¿2·î8Æü¤ÎFUJIFILM SUPER CUP¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¾å³¤¿½²Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ËÆ±¤¸¤¯¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤¿12·î10Æü¤ÎACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸EASTÂè6Àá¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Á°¼Ô¤Ç¥À¥á²¡¤·¤Î2ÅÀÌÜ¤ò¡¢¸å¼Ô¤ÇÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò¤È¤â¤ËÆ¬¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤Ï¹ÓÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÃæÌî¡Ê½¢ÅÍ¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤È¤â¤Ë7ÆÀÅÀ¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤Ç¤¹¡×
¡¡½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤¬58¤ò¿ô¤¨¡¢¼«¿È¤ä±öÃ«¡¢¤½¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤ò¾å²ó¤ëºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î25ºÐ¡¢ÃæÌî½¢ÅÍ¤ØÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤·¤¿¹ÓÌÚ¤Ï¡¢306Æü´Ö¤Ë¤ª¤è¤ó¤À2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸°Õµ¤¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âµÕ¤ËÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÂåÉ½¤Ë¤¤¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡±öÃ«¤äº´¡¹ÌÚ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¥Ã¥ÙÁ°´ÆÆÄ¤«¤éÂç¤¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ìÂ³¤±¤¿4Ç¯´Ö¤ò¹ÓÌÚ¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ç½õ¤±¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¾ï¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¤È¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÎ¾¹ñ¤Î¹ñÀÒ¤ò¤â¤Á¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡¦¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿38ºÐ¤Î¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢¤¯Íè¥·¡¼¥º¥ó¡£¹ÓÌÚ¤Ï2¿Í¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇØÃæ¤òÍå¿ËÈ×¤Ë¤¹¤¨¡¢ÃæÌî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»É·ã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤µ¤é¤ËÀè¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÆ£¹¾Ä¾¿Í / Fujie Naoto¡Ë