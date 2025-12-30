ÃæÆü¡¦Í°°æ½¨¾Ï¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¥È¥²¤¢¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤ÎÂç¼º¸À¤È¤Ï¡Ä
¡¡ÃæÆü¤ÎÍ°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¡Ê39¡Ë¡¢ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡¢»³ËÜÂÙ´²ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥ºÂçËºÇ¯²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¤Ë½Ð±é¡£Í°°æ¤ËÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¾åÎÓ¤ÎÂç¼º¸À¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡¡ÖÉü³è¡×¤¬¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡£
¡¡¾åÎÓ¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢¡ÊÂçÌî¡ËÍºÂç¤µ¤ó¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¤·¤Ð¤é¤¯¥±¥¬¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯1Ç¯Î¥Ã¦¤»¤º¤Ë¤Ç¤¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Î2022Ç¯¤Ë±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¡£É¬»à¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ë¤â3Ç¯Ï¢Â³2·åËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤é¤º¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£µ¨¡¢ÃæÆü¤Ç¸«»ö¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2·å17ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Ë½½Ê¬ÃÍ¤¹¤ëÉü³è·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢5Ç¯¤Ö¤ê2·å11¾¡¤òµó¤²¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÌî¤Ï¡ÖËÍ¤â¼ê½Ñ¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í°°æ¤µ¤ó¤é¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡È¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤í¡£ÀäÂÐ¤Ë¡Ê¾åÎÓ¡ËÀ¿ÃÎ¤ä¤í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾åÎÓ¤ÎÊý¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¿Æ¤·¤¤Ãç´Ö¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¾Ð¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾åÎÓ¤ÎÉü³è¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢ÂçÌî¤Ï¡ÖÀ¿ÃÎ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÜÅö¤Î¡ÊÂÇ·â¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶Æ°Åª¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾åÎÓ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤éÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¼º¸À¡£
¡¡ÍèÇ¯40ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÍ°°æ¤Ë¡Ö¥ª¥¤¡ªÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¸À¤¤Êý¡£¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¥È¥²¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¥³¥¤¥Ä¤Ï¡×¤È¼º¸À¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¾åÎÓ¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£