¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Û¿¿¿ù¾¢¡¡¥¬¥Ã¥¯¥ê7Ãå¡¡¡Ö´°Á´¤ËÎÏÉé¤±¡×
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¤Î¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ï30Æü11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡¦99´ü¡Ë¤¬Ã±µ³Àï¤«¤éÄ¾ÀþÆÍ¤È´¤±¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¿¿¿ù¾¢¡Ê26¡áÆÊÌÚ¡¦113´ü¡Ë¤Ï7Ãå¡£»ûºê¹ÀÊ¿¤ËÆÍ¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÏÆËÜÍºÂÀ¤Î¤È¤³¤í¤Ë²¼¤ê¤ÆÈÖ¼ê¤òÃ¥¼è¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªB¤Ç»ûºê¤ÎÆâ¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¥³¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¿ù¤Ï¡Ö¡ÊÏÆËÜ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ë²¼¤ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ê¬Àï¤Ç¸þ¤³¤¦¡Ê¶áµ¦¡Ë¤¬4¼Ö¤ÇÆâÏÈ¡£Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤É¤¦¤Ë¤«Êø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£´°Á´¤ËÎÏÉé¤±¡£¤¢¤ì¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´ØÅì¤Ç¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥è¥·¥¿¥¯¡ÊµÈÅÄÂóÌð¡Ë¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£