¥«¥«¥í¥Ë¡¦·ªÃ«¤¬·ëº§È¯É½¡ª¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡×¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊó¹ð¡¡¾Ú¿Í¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡X¤Ç¤â´î¤ÓÊó¹ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥«¥í¥Ë¡×¤Î·ªÃ«¡Ê36¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯¡¡Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¡×¡Ê¸å5¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£11·î22Æü¤Ë¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö½éÎø¿Í¡×¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡·ªÃ«¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤È¼þ°Ï¤¬ÁûÁ³¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦±£¤·¶Ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¡ª¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é·ëº§¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº§°ùÆÏ¤ò»ý»²¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö¾Ú¿Í¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£º§°ùÆÏ¤Ï¼ýÏ¿Æü¤Î2Æü¸å¡¢11·î22Æü¤Î¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤ËÌò½ê¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¾Ú¿Í¤ÎÍó¤Ë½ðÌ¾¤·Æè°õ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¢¡Á¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿·ªÃ«¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ëº§È¯É½¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀèÄø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿·Ö¸¶¤µ¤ó¡¢¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Öº£¸å¤È¤â¥«¥«¥í¥Ë¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢7·î¤Ë¸òºÝÃæ¤Î¿ÍÀ¸½éÈà½÷¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·OK¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À¤È¤Î¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡ÈÆ¸Äç·Ý¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿2ºÐÇ¯¾å¤Î½÷À¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿·ªÃ«¡£ºòÇ¯12·î30Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸½éÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·°ì»þ¥µ¡¼¥Ð¡¼¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Û¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£