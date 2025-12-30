WÇÕ¤ÈÆâ³Õ¤Ï¡ÖÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¡×¡¡¼óÁê¡¢¼«¤é¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤ÇÆæ¤«¤±
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï30Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¤ÎÂçÇ¼²ñ¼°Åµ¤Ç¡¢Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿Ææ¤«¤±¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÌö¤È¤«¤±¤Æ¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤È²ò¤¯¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤Î¿´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¡¢Áö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤êÈ´¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤â»²²Ã¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¼óÁê¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï½Ä¤¸¤Þ¡Êºå¿À¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡Ë¤ò¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¿¹ÊÝ»áÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Î®¹Ô¸ì¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£