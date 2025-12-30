¤³¤ì¡ÖÇÑÀþÀ×¡×¤«¡Ä¡ª 78ËüÅÔ»Ô¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ò²£ÀÚ¤Ã¤¿¡È´ñÌ¯¤ÊÀþ·Á¡É »Ä¤ëÅ´Æ»¤Îº¯À× º£¤Ï¹â²Í¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°JRÀÜÂ³
¼þ°Ï¤Ë¤ÏÅ´Æ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹Èê¤â
¡¡¿Í¸ýÌó78Ëü¿Í¤òÍÊ¤¹¤ëÀÅ²¬¸©ºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¡¦ÉÍ¾¾»Ô¡£¤³¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ëÉÍ¾¾±ØÁ°¤«¤éËÌ¤Ø¹¾®Ï©ÄÌ¤ê¤ò800m¤Û¤ÉÊâ¤¯¤È¡¢ÆÍÁ³ÊÞÁõ¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì½ê¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¯Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤ÎÌÏÍÍ°ã¤¤¤Ë¤·¤«´¶¤¸¤Ê¤¤¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅ´Æ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú°ÕÌ£¿¼¥«¡¼¥Ö¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¼Â¤ÏÇÑÀþÀ×¡×¤Ê³¹Ãæ¤Î·Ê¿§¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤³¤ÎÇÑÀþÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î³èÆ°µòÅÀ»ÜÀß¡Ö¥¯¥ê¥¨¡¼¥ÈÉÍ¾¾¡×¤Î¤¹¤°ËÌÂ¦¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï±ó½£Å´Æ»Å´Æ»Àþ¤Î¡Ö±ó½£ÉÂ±¡±Ø¡×¤Ç¤¹¡£±ó½£Å´Æ»Å´Æ»Àþ¤Ï¡¢º£¤Ç¤³¤½¹¾®Ï©ÄÌ¤ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°Æî¤Ø¿Ê¤ß¡¢JRÉÍ¾¾±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¿·ÉÍ¾¾±Ø¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ó½£ÉÂ±¡Á°±ØÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö±óÅ´ÉÍ¾¾±Ø¡×¤ä¡¢¹¾®Ï©ÄÌ¤ê¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÆ§ÀÚ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍ¾¾»ÔÃæ¿´Éô¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÔ»Ô³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¹¾®Ï©ÄÌ¤ê¤ËÆ§ÀÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤Ï¸«¤ë±Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀþÏ©¤òÌÏ¤·¤¿ÊÞÁõ¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡Ö±óÅ´ÉÍ¾¾±ØÀ×¡×¡Ö±óÅ´µìÀþÏ©À×¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÌÜ°õ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±óÅ´ÅÅ¼Ö¤¬±ýÍè¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎµìÀþ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£µìÀþ¤ÏÉÍ¾¾¤Î³¹¤òÆîÅìÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÇÏ¹þÀî¼êÁ°¤Î±ó½£ÇÏ¹þ±Ø¤Ø»ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¿·ÉÍ¾¾±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤Ê·ÐÏ©¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ¿·ÉÍ¾¾±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ó½£ÇÏ¹þ±Ø¤ÇÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ê·ÐÏ©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¹ñÅ´¤È¤Î²ß¼Ö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÑÀþÀ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤ë³¹¤Ê¤«¤Î´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö
¡¡¤â¤È¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢±ó½£ÇÏ¹þ±Ø¡Ê³«¶ÈÅö»þ¤ÏÇÏ¹þ±Ø¡Ë¤Ï1909¡ÊÌÀ¼£42¡ËÇ¯¤ËÂçÆüËÜµ°Æ»ÉÍ¾¾»Ù¼ÒÃæ¥ÎÄ®Àþ¤Î±Ø¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£1924¡ÊÂçÀµ13¡ËÇ¯2·î¡¢Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤ÎÉÍ¾¾±Ø¤È²ß¼Ö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡±ó½£ÇÏ¹þ±Ø¤Ï²ß¼Ö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤ÏÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¹µÒ±Ø¤ÎÉÍ¾¾±Ø¤«¤é¤Ï¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢1927¡Ê¾¼ÏÂ2¡ËÇ¯9·î¤Ë¤ÏÎ¹µÒ±Ø¤ÎÉÍ¾¾±ØºÇ´ó¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ÉÍ¾¾±Ø¡Ê³«¶ÈÅö»þ¤Ï°°Ä®±Ø¡Ë¤¬³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥ë¡¼¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³«¶È¤·¤Æ¤¤¤¿±ó½£ÇÏ¹þ±Ø¤«¤é¤Î±ä¿¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¿·ÉÍ¾¾±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê±¿Å¾·ÐÏ©¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÅ´ÉÍ¾¾±Ø¤Î²ßÊª°·¤¤¤Ï¡¢Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤Î¹â²Í²½¤ËÀèÎ©¤Á¿·Àß¤µ¤ì¤¿À¾ÉÍ¾¾±Ø¤Ø¡¢1976¡Ê¾¼ÏÂ51¡ËÇ¯10·î¤Ë´°Á´°Ü´É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±ó½£Å´Æ»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î4·î1Æü¤Ë²ßÊª°·¤¤¤ò½ªÎ»¡£¹ñÅ´¤È¤Î²ß¼Ö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿±ó½£ÇÏ¹þ±Ø¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î±Ø¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½õ¿®¡Á¿·ÉÍ¾¾´Ö¤Î¹â²Í²½´°À®¤Ë¤è¤ê1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯11·î30Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¡¢¸½ºß¤Î¥ë¡¼¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µìÀþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤Î·úÊª¤ä¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¯Æ»Ï©¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢±ó½£ÉÂ±¡±Ø¤Î¤¹¤°ËÌÅìÂ¦¤«¤é¥¯¥ê¥¨¡¼¥ÈÉÍ¾¾Â¦¤Ø»ê¤ëÊâÆ»¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ëº¸¤Ø¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ´Æ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿À×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊâÆ»¤òÆ»¤Ê¤ê¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿±óÅ´ÉÍ¾¾±ØÀ×¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÊâÆ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤Ç´Ë¤ä¤«¤Ë¶Ê¤¬¤ëÃó¼Ö¾ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â±ó½£Å´Æ»¤ÎÇÑÀþÀ×¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤ËÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬Å´Æ»¤ÎÇÑÀþÀ×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¡¡ÉÍ¾¾»Ô³Ú´ïÇîÊª´Û¤Ë¤âÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎËÌÅìÂ¦¤¬ÉÔ¼«Á³¤ËÌÌ¼è¤ê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºô¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃóÎØ¾ì¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÇîÊª´Û¤Î·úÀß¤Ï¿·Àþ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢Å´Æ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½õ¿®¡Á¿·ÉÍ¾¾´Ö¤Î¹â²Í²½¤Ë¤è¤ê¡¢±ó½£Å´Æ»Å´Æ»Àþ¤ÏÁ´Àþ¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬4Ê¬Ã»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ»Ô³«È¯¤Ë¤è¤ê¤¹¤Ã¤«¤ê±Æ¤òÀø¤á¤¿´¶¤Î¤¢¤ëµìÀþÀ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿Ì¾»Ä¤«¤éÅö»þ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¶½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£