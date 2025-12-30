Mrs. GREEN APPLE¡¢¥Õ¥§ー¥º3¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¸µÆü¤Ë¼Â»Ü¡¡¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¤â
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¥Õ¥§ー¥º3¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ØMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡Ù¤ò2026Ç¯1·î1Æü15»þ¤è¤êYouTube¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Fujii Kaze¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢ONE OK ROCK¡Ä¡Ä¡È¥é¥¤¥Ö¡É¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÏËÜÆü12·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±Âç¾Þ¤Ë¤Æ¡ÈÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë