2025Ç¯12·î31Æü¤Î±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Á¤¦¤ªºÂ¡× ¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤Î¡ÚËèÆü¤Ò¤È¤³¤ÈÀê¤¤¡Û
¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î31Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©
(Ê¸:¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
12°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¾Ç¤Ã¤ÆÆ°¤²ó¤ë¤È¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤â¡£¹ø¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ²á¤´¤½¤¦¡£
11°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²ÈÂ²¤È¤Î¤â¤á»ö¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÆü¡£¤Þ¤ºÁê¼ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£
10°Ì¡§¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
³°½ÐÀè¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¢¤ê¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ½Ð³Ý¤±¤Æ¡£
9°Ì¡§¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¶ìÏ«¤¬À®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ëÆü¡£ÂçÊÑ¤Ç¤âº£Ç¯Ãæ¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¡£
8°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
ÀèÆþ´Ñ¤Î¶¯¤µ¤¬¼ºÇÔ¤ò¾·¤¯Æü¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÌÜ¤ò»ý¤È¤¦¡£
7°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤Õ¤¯¤é¤à1Æü¡£¤É¤¦¤»»ý¤Ä¤Ê¤éÂç¤¤ÊÌ´¤ò¡ª
6°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
ÌÜÎ©¤Ä¸ÀÆ°¤ÏNG¡£ÀÅ¤«¤Ë¤ªÀµ·î¤Î½àÈ÷¤ËÎå¤à¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£
5°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¸åÇÚ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤è¤¦¡£¸å¤Ç½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë°Å¼¨¤¬¡£
4°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¤ªÀµ·îÍÑ¤ÎÇã¤¤¤â¤Î¤Ë¹¬±¿¤¢¤ê¡£Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ê¤é³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£
3°Ì¡§¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
º£¤«¤é¤Ç¤âOK¤Ê¤Î¤ÇÁÂ±ó¤ÊÍ§¿Í¤ËÇ¯²ì¾õ¤ò¡£Í§¾ðÉü³è¤ÎÃû¤·¤¬¡£
2°Ì¡§¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
Çã¤¤¤â¤Î¤Ï¿Í¤Î°Õ¸«¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¡£
1°Ì¡§¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
±¿Ì¿¤äºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹Æü¡£Á°¸þ¤¤Ê¿´¤ò»ý¤È¤¦¡£
