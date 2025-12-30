¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡ÛÏÆËÜÍºÂÀ¡¡¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤â9Ãå¡¡¡Öµ»ÎÌÉÔÂ¡×
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¤Î¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ï30Æü11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡¦99´ü¡Ë¤¬Ã±µ³Àï¤«¤éÄ¾ÀþÆÍ¤È´¤±¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê36¡áÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¤Ï¿¿¿ù¾¢¤Ë³°¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Ëü»öµÙ¤¹¡£ºÇ½ªH¤Ç¤Ï¸åÂà¤·9Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¡Ê¿¿¿ù¤ÎÆ°¤¤Ï¡ËÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ½è¤·¤Ê¤¤ã¤À¤Ã¤¿¤¬µ»ÎÌÉÔÂ¡£ÈÖ¼ê¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢»à¼é¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿¿¿ù·¯¤òº¸Éª¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤¬ÇÔ°ø¡×¤ÈÄË¤á¤Æ¤¤¤ëº¸Éª¤ò¶ìÌå¡Ê¤¯¤â¤ó¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÄË¤à¤«¤Ê¤É¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²¿¤È¤«Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£