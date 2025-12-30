ºÊ¤ÏÇ¯Îð63ºÐ¤ÎÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ê°äÂ²Ç¯¶â¤¬¡ÖÍ´üµëÉÕ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©
¸½ºß¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµëÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿Êý¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°Ê²¼¤Î°äÂ²¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë»Ò¤Î¤¢¤ëÇÛ¶ö¼Ô
¡Ê2¡Ë»Ò
¡Ê3¡Ë»Ò¤Î¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô
¡Ê4¡ËÉãÊì
¡Ê5¡ËÂ¹
¡Ê6¡ËÁÄÉãÊì
¤³¤Î¾ì¹ç¤Î¡Ö»Ò¡×¡ÖÂ¹¡×¤È¤Ï¡Ö18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ÅÙ¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¾ã³²Ç¯¶â¤Î¾ã³²Åùµé1µé¤Þ¤¿¤Ï2µé¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢º§°ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡×¤ò¤¤¤¤¡¢¡ÖÉ×¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¡Ë¡×¡ÖÉãÊì¡×¡ÖÁÄÉãÊì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö55ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼õµë¸¢¼Ô¤¬¡Ö»àË´¡×¡Öº§°ù¡×¡Ö¿ÆÂ²´Ø·¸¤Î½ªÎ»¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼õµë¸¢¼Ô¤¬¡Ö30ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤Î¤Ê¤¤ºÊ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼õµë³«»Ï¤«¤é5Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤È¼õµë¸¢¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£
º£ÅÙ¤Î²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÃË½÷º¹¤Î²ò¾Ã¡×¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î»àË´»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÃË½÷¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»Ò¤Î¤¢¤ëºÊ¡§¼õµë¤Ç¤¤ë
¡¦»Ò¤Î¤¢¤ëÉ×¡§55ºÐ°Ê¾å¤Ê¤é¼õµë¤Ç¤¤ë¡Ê¼õµë³«»Ï¤Ï60ºÐ¤«¤é¡Ë
¡¦»Ò¤Î¤Ê¤¤ºÊ¡§¼õµë¤Ç¤¤ë¡Ê30ºÐÌ¤Ëþ¤Ê¤é5Ç¯´Ö¤Î¤ß¼õµë¤Ç¤¤ë¡Ë
¡¦»Ò¤Î¤Ê¤¤É×¡§55ºÐ°Ê¾å¤Ê¤é¼õµë¤Ç¤¤ë¡Ê¼õµë³«»Ï¤Ï60ºÐ¤«¤é¡Ë
º£ÅÙ¤Î²þÀµ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö»Ò¤Î¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¡ÊÉ×¡¦ºÊ¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»Ò¤Î¤¢¤ëÇÛ¶ö¼Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²þÀµ¸å¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»Ò¤Î¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¡§¼õµë¤Ç¤¤ë¡Ê60ºÐÌ¤Ëþ¤Ê¤é¸¶Â§5Ç¯´Ö¡Ë
ºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡©
º£ÅÙ¤Î²þÀµ¤òÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÊ¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÍ´üµëÉÕ¡§¡Ö30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤«¤é¡Ö60ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ËÊÑ¹¹
¡¦ºÊ¤ÎÌµ´üµëÉÕ¡§¡Ö30ºÐ°Ê¾å¡×¤«¤é¡Ö60ºÐ°Ê¾å¡×¤ËÊÑ¹¹
¡¦É×¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÍ´üµëÉÕ¡§¡Ö60ºÐÌ¤Ëþ¡×¤Ç¿·Àß
¡¦É×¤ÎÌµ´üµëÉÕ¡§ÊÑ¹¹¤Ê¤·¡Ê¡Ö55ºÐ°Ê¾å¤Ç¼õµë¸¢È¯À¸¡×¤Ï¾ÃÌÇ¡Ë
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö30ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤Î¤Ê¤¤ºÊ¡×¤È¡Ö60ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤Î¤Ê¤¤É×¡¦ºÊ¡×¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë²þÀµ¤Ï¡¢2028Ç¯4·î¤«¤é20Ç¯¤«¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þÀµÄ¾¸å¤Ë5Ç¯´Ö¤ÎÍ´üµëÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö2028Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤Ç»Ò¤Î¤Ê¤¤40ºÐÌ¤Ëþ¤ÎºÊ¡×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¡Ê63ºÐ¤Î¡ËºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÌµ´üµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤ÎºÊ¡×¤Ï¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿¼õµëÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¡ÊÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë»Ò¤Î¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¡Ö»Ò¤Î¤¢¤ëÇÛ¶ö¼Ô¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö63ºÐ¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2028Ç¯4·î°Ê¹ß¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¡ÖÌµ´üµëÉÕ¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²òÀâ¤ÏËÜµ»ö¤Î¼ñ»Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³ä°¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÌµ´üµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢2028Ç¯4·î¤«¤é¡Ö»Ò¤Î¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷º¹¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë
¡¦ºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÌµ´üµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¡ÖÍ´üµëÉÕ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´¤Æ¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Í´üµëÉÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌµ´üµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö»Ò¤Î¤Ê¤¤É×¡×¤Ï55ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²þÀµ¤Ë¤è¤ê55ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ´üµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£ÅÙ¤Î²þÀµ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö»Ò¤Î¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÌµ´üµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢À©ÅÙ¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
