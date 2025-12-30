°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬½÷Áõ¤ÇÌ¡ºÍ¥·¡¼¥ó¤ËÄ©Àï¡ªµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê±éµ»¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¤È¤¯¤Ù¤Ä¤Ø¤ó¡×
»þ¸ú¤¬À®Î©¤·¤¿»ö·ï¤ò¼ñÌ£¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ëÁíÉð½ð"»þ¸ú´ÉÍý²Ý"¤ÎÌ¸»³½¤°ìÏ¯(¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼)¤È¡¢Èà¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¸òÄÌ²Ý¤ÎÌ¾(ÌÂ)½õ¼ê¡¦»°Æü·î¤·¤º¤«(ËãÀ¸µ×Èþ»Ò)¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¿ô¡¹¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÃ¦ÎÏ·Ï¥³¥á¥Ç¥£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¡×¤Ï¡¢2006Ç¯1·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢¸ÄÀÅª¤Ê±é½Ð¤È¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢2007Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¸ú·Ù»¡¡×¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¤µ¤é¤Ë2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤«¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÁíÉð½ð·º»ö²Ý¤Î¿·¿Í·º»ö¡¦ºÌ±À¿¿¶õÌò¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¡¢»þ¸ú´ÉÍý²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ëËôÍè(¤Õ¤»¤¨¤ê)¤ÎÂ©»Ò¤ÇÁíÉð½ð´Õ¼±²Ý¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¡¦ËôÍè¹¯ÃÎ¤ò±é¤¸¤ë°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤Î2¿Í¡£µÈ²¬¤Ï¡¢ÁíÉð½ð·º»ö²Ý¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦½½Ê¸»ú¼ÀÉ÷¤ò±é¤¸¤ëË¸¶¸ùÊä¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±éµ»¤Ë¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¶«¤Ó¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¡£°ëÂ¼¤â°ì¸«¤¹¤ë¤È¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸µ¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¹¯ÃÎ¤ò¹¥±é¤·¡¢ÊìÌò¤Î¤Õ¤»¤¨¤ê¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ò¼çÌò¤Ë·Þ¤¨¤Æ2019Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÇÛ¿®ÍÑ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¤È¤¯¤Ù¤Ä¤Ø¤ó¡×¤À¡£
¢£µÈ²¬Î¤ÈÁ¤È°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡ª¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¤È¤¯¤Ù¤Ä¤Ø¤ó¡×
¤½¤ì¤¾¤ìÁ°¡¦¸åÊÔ¤Î2ÏÃ¹½À®¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Èà¤é¤Î²áµî¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´Õ¼±²Ý¡¦ËôÍè¹¯ÃÎ¡×¤Ç¤Ï¡¢Êì¤¬ºî¤ë¹¯ÃÎ¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢¹¯ÃÎ¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËÍ§¿Í¡¦²¼ÌøÅÄ´î°ìÏº(¾®¼ê¿Ìé)¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ý¥ê¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥º¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Êì¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥ê¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥º¤ÎÌ¡ºÍ¥·¡¼¥ó¡£°ëÂ¼¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥¹¥¬¡¼¥ë¡¦¹¯»Ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ë¥»¥¯¥·¡¼·Ï½÷Áõ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢°ëÂ¼¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¤ò¾®¼ê¤µ¤ó±é¤¸¤ë´î°ìÏº¤ÈÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÌ¡ºÍ¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿²ó¤âÎý½¬¤ò¤·¡¢¾®¼ê¤µ¤ó¡¢Â¼¾å´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄº¤¤Ä¤Äºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»¨¤Ê¥á¥¤¥¯¤À¤«¤é¤³¤½µ±¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¿¤Ó¤ëÈþµÓ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÌ¡ºÍ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
°ìÊý¤Î¡Ö·º»ö²Ý¡¦ºÌ±À¿¿¶õ¡×¤Ï¡¢¡Ö²¿¸Î²¿¸Î²¿¸Î¤À¤é¤±¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Çº£²óºÌ±À¤ÎÃÇÊÒÅª¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇµÈ²¬¤¬¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿¶õ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î"ÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó"¤Ö¤ê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¡£¿¿¶õ¤È¡Ö¥é¡¼¥á¥óµð¾¢¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦À¥Èø(²¬ÌîÍÛ°ì)¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÇ÷¤ëÁ°ÊÔ¡¢¿¿¶õ¤¬·Ù»¡¤ò½¢¿¦Àè¤ËÁª¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤ò»þ¸ú´ÉÍý²Ý¤Î²ÝÄ¹¡¦·§ËÜ(´ä¾¾Î»)¤¬¸«¤¿Ì´¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¸åÊÔ¤È¤¤¤¦2Éô¹½À®¤Ç¡¢¿¿¶õ¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢À¥Èø¤Î»Å»ö¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¡¢Ã¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¯¿¿¶õ¤Î¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿µÈ²¬¤ÎÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤ÎµÈ²¬¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¼Çµï¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢»þ¸ú´ÉÍý²Ý¡¦¥µ¥Í¥¤¥¨(¹¾¸ý¤Î¤ê¤³)¤äËôÍè¡¢²ÝÄ¹¤ÎÌÑÁÛ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢"¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¿¿¶õ"¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤ëµÈ²¬¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤Ë¡¢¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÇÊüÁ÷³«»Ï20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¡ãCS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆÃÊÌ´ë²è¡ä»þ¸ú·Ù»¡20¼þÇ¯°ìµóÊüÁ÷¡×¤¬1·î3Æü(ÅÚ)¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¸»³Ìò¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤ä¡¢»°Æü·îÌò¤ÎËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤é¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÈ²¬¤È°ëÂ¼¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È±é¤¸¤ë¸ÄÀÅª¤Ê2¿Í¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÁ´4ÏÃ¤âÊüÁ÷Í½Äê¡£¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ëº£¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¾Ð¤¤¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
¡ãCS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆÃÊÌ´ë²è¡ä »þ¸ú·Ù»¡20¼þÇ¯°ìµóÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)19:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹