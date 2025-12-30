¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï3ÆüÌÜ¡Û3Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¤±¤ó¶Ì¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥ê¥Ï2²ó¼ºÇÔ¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
3²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤È¤Ê¤ëÍµÈ¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤ØÄ©Àï¤¹¤ë»°»³¤Ò¤í¤·¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤Ë»²²Ã¡£Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»°»³¤µ¤ó¤Î¤±¤ó¶Ì¤ÇÁá¡¹¤Ë2²ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤±¤ó¶Ì¤òÎý½¬¤·¤Æ¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öº¸¤ÎÊý¤«¤é»°»³¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÈÖ¤ÏÉ¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
»°»³¤ÏÁ°Æü¤Î¼èºà²ñ¤Ë¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿ÍµÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÉ¨¤ò»È¤¦¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î»°»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»°»³¤µ¤ó¤ÏÌµ¸À¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥×¥í¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡ØÉ¨¤ò»È¤¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯É¨¤ÇÅê¤²¤ÆÉ¨¤Ç¼õ¤±¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
