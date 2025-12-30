¡Ú2025¿¶¤êÊÖ¤ê¡Û(G)I-DLE¤¬¡Öi-dle¡×¤Ë²þÌ¾¡¡ºÆ·ÀÌó·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡½¡½ÀÊÌ¤äÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¿ôÆü¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤«¤é¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûi-dle¡¦¥ß¥è¥ó¡¢¡È¤Û¤ÜÉ³¡É¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁª½Ð¡£¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ä¿´²¹¤Þ¤ëÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡þ
(G)I-DLE¡Ê¥è¥¸¥ã¡¦¥¢¥¤¥É¥¥¥ë¡Ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡Öi-dle¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¡£
i-dle¤Ï5·î1Æü¤Ë¸ø¼°SNS¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡£2018Ç¯5·î2Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢7Ç¯´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö(G)I-DLE¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ò¼êÊü¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¾Á°¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤«¤é¡ÖG¡ÊGirls¡¢¥è¥¸¥ã¡á´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡È½÷»Ò¡É¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡È¤«¤Ã¤³¡É¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÀÊÌ¤äÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Î¤¢¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¼«Í³¤ÇÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤²»³Ú¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ê»¤»¤Æ¿·¥í¥´¤È¥·¥ó¥Ü¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥´¤ÏÅÀ¤«¤éÀþ¡¢ÌÌ¤Ø¤È¹¤¬¤ë¹½Â¤Åª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥¥¥ë¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÍµ¡Åª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢5¤Ä¤Î¡Öi¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÀ±¤Î·Á¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ï¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¤Ä¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÄ´ÏÂ¤¹¤ë»Ñ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿ÍÁ´°÷¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎCUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î°Õ»ÖÉ½ÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡þi-dle¤È¤Ï¡©
2018Ç¯5·î2Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI am¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£ÆÈ¼«À¤È¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é20Æü¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¡¢²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì·÷¤òµÏ¿¤·¡¢¿·¿Í¾Þ7´§¤Ëµ±¤¯¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¿·¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£2022Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØNxde¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê»ëÀþ¤ò¶¯Îõ¤ËÈéÆù¤ê¡¢¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤ä¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£2023Ç¯5·î¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØQueencard¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£2025Ç¯5·î1Æü¤Ë¡Öi-dle¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£