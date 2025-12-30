¹Åç£Í£ÆÅÄÃæÁï¤¬¥É¥¤¥Ä£²Éô¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡ÖÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×³¤³°ºÆÄ©Àï
¡¡¹Åç¤Ï£³£°Æü¡¢£Í£ÆÅÄÃæÁï¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥É¥¤¥Ä£²Éô¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¤Ï£²£¸»î¹ç£±ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ç¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤Î£Ê£±¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£²£²¡½£²£³Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¤Î³¤³°ºÆÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö£±Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î¹ñÆâ°ÜÀÒ¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ä´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ÜÀÒ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸å¤Ë¤âÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£