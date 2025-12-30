Àî¸ý½ÕÆà¡¡¡Ö¤¦¤ë¤¦¤ë¡Ä´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¥ì¥³ÂçºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê30¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¸å5¡¦30¡Ë¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½÷À7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤ÎÎÞ¤Ë¡¢¤â¤é¤¤µã¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Àî¸ý¤Ï¡ÖÆüËÜÃæ¤¬¡ØNo¡¡No¡¡Girls¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»ä¤â¤½¤Î1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£Æ±¶É·Ï¤Î¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Î¸½¾ì¤Ë¤â¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¤³¤½¤Ã¤È¡Ä¡×Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡HANA¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾Ð´é¡£¤½¤Î¸å¡¢YURI¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖBlue¡¡Jeans¡×¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë²Î¾§¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¡Ä´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£