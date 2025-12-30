Æ°ÊªÉÂ±¡·ó½»Âð²Ð»ö¤Ç3¿Í»àË´¡Ä¤¦¤Á2¿Í¤Ï½Ã°å»Õ¤ÎÉ×¡Ê79¡Ë¤È75ºÐ¤ÎºÊ¤ÈÈ½ÌÀ¡¡ÃËÀ1¿Í¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¿Ê¤á½Ð²Ð¸¶°øÁÜºº¡¡¿ÀÆàÀî
¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤È½»Âð¤ò·ó¤Í¤¿·úÊª¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤é3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢ÂçÏÂ»ÔÀ¾Äá´Ö¤Ë¤¢¤ëÆ°ÊªÉÂ±¡¤È½»Âð¤ò·ó¤Í¤¿3³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË½÷3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»àË´¤·¤¿3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿·úÊª¤Î1³¬¤ÇÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½Ã°å»Õ¤ÎËöµÈÌÀ¡Ê79¡Ë¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎÉÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Ë½»¤à½÷À¡§
¤¹¤´¤¯¿ÆÀÚ¤ÊÊý¤Ç¡¢¸¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¡ÊÊ¹¤¯¡Ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÀèÀ¸¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦
·Ù»¡¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿»Ä¤ë1¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£