¡ÚµÁÊì¤Î²ð¸î¡Ö10Ëü±ß»ö·ï¡×¡Û¡Ö´ó¤êÅº¤¤Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤òÈ¿¾Ê¡ãÂè19ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
±óÊý¤Ë½»¤à¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶á¤¯¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÈÆâ¤Ë¡È¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡É¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤½¤Î¹Ô°Ù¤òÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè19ÏÃ¡¡¤Þ¤¿´Ö°ã¤¨¤¿¡ÚÉ×¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¢¥Ä¥·¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿²áµî¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤«¤é¤Î10Æü´Ö¡¢»Å»ö¤òÄ´À°¤¹¤ì¤Ð¤ï¤º¤«¤Ç¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¿Æ¤Î¥±¥¢¡Ä¡Ä»Å»ö¤òÍýÍ³¤Ë¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥Ä¥·¤µ¤ó¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
