±ÊÌî¡¢¡È¿ä¤·¡É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤ªÊõ¼Ì¿¿¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¡ª¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BUCK¡çTICK¤Îº£°æ¼÷¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ª±ÊÌî¤¬¸ø³«¤·¤¿BUCK¡çTICK¡¦º£°æ¼÷¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡ÖÀ¤³¦PEACE¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë±ÊÌî¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤ëº£°æ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£°æ¤µ¤ó¾Ð´é!!¡×¡Ö¤ªÊõ¤Ë¤Ê¤ë¼Ì¿¿¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ëº£°æ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÌî¤Ï²»³Ú¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Î¿¼¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢BUCK¡çTICK¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸ø¸À¡£¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤â¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö°¤Î²Ú¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Önaganoakunohana¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢º£²ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âX¤Î¸ÇÄêÅê¹Æ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BUCK¡çTICK¤Ï29Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØBUCK-TICK TOUR 2025 -¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼-¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÉðÆ»´Û¤Ëµï¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÌî¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëNetflix¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤ÇMC¤Ë¤âÄ©Àï¡£Éý¹¤¤³èÌö¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
