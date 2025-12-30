¹©¾ì½±·â Èï³²¼ÔÁ´°÷¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Ê¤·¤«
¡¡ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷15¿Í¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼ÔÁ´°÷¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç26Æü¡¢½¾¶È°÷15¿Í¤¬¸µ½¾¶È°÷¤Î¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô(38)¤Ë¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¼ÔÁ´°÷¤¬¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï½¾¶È°÷¤Î¸òÂå»þ´Ö¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¼Ö¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë