»Ø¸¶è½Çµ¡¢ºî»í¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¸«¼é¤êÎÞ¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¸¶è½Çµ¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ç¥¤¥³¥é¥Ö¸«¼é¤êÎÞ
¡áLOVE¤¬²Î¤¦¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Ï¡¢Îø¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤ò²Î¤Ã¤¿²Î»ì¤¬É¾²Á¤ò¤µ¤ì¡¢ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»Ø¸¶¤¬ºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤«¤é¡Öºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿»Ø¸¶¤µ¤ó¡¢¤¢¡¢»Ø¸¶ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿»Ø¸¶¤Ï¡Ö½©¸µ¡Ê¹¯¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø»Ø¸¶ÀèÀ¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£AKB48»þÂå¤ËÅÙ¡¹½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö´ò¤·¤¤»×¤¤¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¥ì¥³Âç¤Ë¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¡¢¥¤¥³¥é¥Ö¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡áLOVE¤Ï¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÈäÏª¸å¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»³ËÜ°ÉÆà¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ø¸¶¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¤¢¤È²Î¤¦¤³¤È¤âËº¤ì¤ÆÎÞÎÞ¤Ç¡Ä¡×¤ÈAKB48¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×ÈäÏª¤Ç»Ø¸¶è½Çµ¤¬ÎÞ
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
