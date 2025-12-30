¡ãÂ®Êó¡äHANA¡Ö¥ì¥³Âç¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë·èÄê ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¾§¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ì¥³Âç¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ÇÎÞ¤Î¥Ï¥°
È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÎ¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¿¼¡¹¤ÈÎé¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼õ¾Þ½Ý¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤äJISOO¤«¤é¡Ö¼Â¤Ïº£ÆüYURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÂ¥¤·¡¢YURI¤¬¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢B-RAVE¡Ê½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤äHONEYs¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎºÆ²Î¾§¤Ç¤â¡¢CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¤äKOHARU¤Ê¤ÉÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤òËÂ¤¤¤ÀHANA¤Î7¿Í¡£NAOKO¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é³§¤µ¤ó¤â²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Î¥Î¥¬¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢4·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿HANA¡£CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¢NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¡¢ JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¡¢ YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¡¢MOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¡¢KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¡¢MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖBlue Jeans¡×¡ÖBAD LOVE¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖAlmond Chocolate¡×ILLIT
¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×M!LK
¡Ö¤«¤¬¤ß¡×FRUITS ZIPPER
¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
¡ÖÎøÉ÷¡×´öÅÄ¤ê¤é
¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×Mrs. GREEN APPLE
¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×CANDY TUNE
¡ÖFun¡ª Fun¡ª Fun¡ª¡×¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×½ãÎõ
¡ÖÌ´Ãæ¡×BE:FIRST
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ì¥³Âç¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ÇÎÞ¤Î¥Ï¥°
¢¡HANA¡Ö¥ì¥³Âç¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ
È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÎ¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¿¼¡¹¤ÈÎé¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼õ¾Þ½Ý¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤äJISOO¤«¤é¡Ö¼Â¤Ïº£ÆüYURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÂ¥¤·¡¢YURI¤¬¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢B-RAVE¡Ê½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤äHONEYs¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤¿¡£
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Î¥Î¥¬¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢4·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿HANA¡£CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¢NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¡¢ JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¡¢ YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¡¢MOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¡¢KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¡¢MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖBlue Jeans¡×¡ÖBAD LOVE¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
¡ÖAlmond Chocolate¡×ILLIT
¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×M!LK
¡Ö¤«¤¬¤ß¡×FRUITS ZIPPER
¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
¡ÖÎøÉ÷¡×´öÅÄ¤ê¤é
¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×Mrs. GREEN APPLE
¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×CANDY TUNE
¡ÖFun¡ª Fun¡ª Fun¡ª¡×¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×½ãÎõ
¡ÖÌ´Ãæ¡×BE:FIRST
¢¡¿·¿Í¾Þ¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û