µÈËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¡¢²ò»¶È¯É½¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×2001Ç¯·ëÀ®
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡ÛµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¡ÊÇò°æÅ´Ìé¡¢µÆÃÏ¹ÀÊå¡Ë¤¬¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£12·î30Æü¡¢µÆÃÏ¤ÈÇò°æ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¡¼¥â¥óµÆÃÏ¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¡×Êó¹ðÊ¸½ñ
µÆÃÏ¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¡¢Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢Î¢Êý¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Çò°æ¤â¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö25Ç¯´Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö2¿Í¤ÇÇä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÊý¤Ë¤â¡¢25Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿ÊüÁ÷ºî²È¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦·ëÀ®¡§2001Ç¯5·î
¡¦NSCÂçºå¹»23´ü
¡ÚÇò°æÅ´Ìé¡Ê¤·¤é¤¤¡¦¤Æ¤Ä¤ä¡¿44¡Ë¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1981Ç¯5·î9Æü
¿ÈÄ¹¡¿ÂÎ½Å¡§176cm¡¿68kg
·ì±Õ·¿¡§B·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸© ¼ò¡¹°æÄ®
¼ñÌ£¡§¥²¡¼¥à¡¿¥¢¥Ë¥á¡¿¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó½¸¤á¡¿¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¿³¤³°Î¹¹Ô
ÆÃµ»¡§¥×¡¼¥ë¡¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¿¥¬¥ó¥À¥à
¡ÚµÆÃÏ¹ÀÊå¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤³¤¦¤¹¤±¡¿44¡Ë¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1981Ç¯6·î23Æü
¿ÈÄ¹¡¿ÂÎ½Å¡§164cm¡¿67kg
·ì±Õ·¿¡§O·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸© ÀéÍÕ»Ô
¼ñÌ£¡§¥²¡¼¥à¡¿¥À¥ó¥¹¡¿¼êÏÃ
ÆÃµ»¡§¤Ò¤è¤³¤Î¥Þ¥Í¡¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¡¼¥â¥óµÆÃÏ¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¡×Êó¹ðÊ¸½ñ
¢¡¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½
µÆÃÏ¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¡¢Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢Î¢Êý¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢¡¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¦·ëÀ®¡§2001Ç¯5·î
¡¦NSCÂçºå¹»23´ü
¡ÚÇò°æÅ´Ìé¡Ê¤·¤é¤¤¡¦¤Æ¤Ä¤ä¡¿44¡Ë¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1981Ç¯5·î9Æü
¿ÈÄ¹¡¿ÂÎ½Å¡§176cm¡¿68kg
·ì±Õ·¿¡§B·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸© ¼ò¡¹°æÄ®
¼ñÌ£¡§¥²¡¼¥à¡¿¥¢¥Ë¥á¡¿¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó½¸¤á¡¿¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¿³¤³°Î¹¹Ô
ÆÃµ»¡§¥×¡¼¥ë¡¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¿¥¬¥ó¥À¥à
¡ÚµÆÃÏ¹ÀÊå¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤³¤¦¤¹¤±¡¿44¡Ë¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1981Ç¯6·î23Æü
¿ÈÄ¹¡¿ÂÎ½Å¡§164cm¡¿67kg
·ì±Õ·¿¡§O·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸© ÀéÍÕ»Ô
¼ñÌ£¡§¥²¡¼¥à¡¿¥À¥ó¥¹¡¿¼êÏÃ
ÆÃµ»¡§¤Ò¤è¤³¤Î¥Þ¥Í¡¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û