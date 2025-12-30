É×¤Ï°æ¥Î¸¶²÷É§...À¥¸ÍÄ«¹á49ºÐ¡¢¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö·ã¥«¥ï¡×ÂçÀä»¿¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡Á¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬2025Ç¯12·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£À¥¸Í¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢¸µV6¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¡£
¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ã¡ª¡×
À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ã¡ªËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤¿ ¾Ð¡×¤È¤·¡¢¶âÈ±»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃåÍÑ¡£¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¡¢¤É¤ó¤À¤±ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£