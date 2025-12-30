¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤Ï¡Ö¤È¤¤É¤²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤½¤Ó¥¿¥¤¥Î¡×¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤¤É¤²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤È¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î10Æü¤«¤éPodcastÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¦¥¤¥«¤¬¾¾ËÜ¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¡¢°¦¤À¤Î¡¢Îø¤À¤Î¡×¡ÊParavi¡Ë¤Ç¾¾ËÜ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤è¤¯¥µ¥¦¥Ê¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¿©»ö¤ò¤Í¡¢¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª²È¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡×¤¹¤ëÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¦¥¤¥«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Íí¤Ï¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¤Í¡¢¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤È¤¤É¤²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½êºß¤¬¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤Î¡£¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Àº¿À¤È»þ¤ÎÉô²°¤Ë¤Í¡¢¹Ô¤«¤ì¤Æ¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢Øá°Í¤·¤Æ¤ë¤È¤«¤Ê¤ó¤«Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤¤Ã¤ÈÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ºî¶ÈÉô²°¤Ë¤Í¡¢¤³¤â¤Ã¤Æºî¶È¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£1¸Ä¼×ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤â¤¦ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
