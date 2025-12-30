¥¦¥§¥Ö¤È°õºþ¤Ç¤Ï²èÁü¤Î²òÁüÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª ½é¿´¼Ô¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÉ¬¸«¤Î²èÁü´ðËÜÃÎ¼±¡Ú½Ö²ò¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥óÍÑ¸ì¿Þ´Õ¡Û
¡Ú²èÁü - ´ðËÜÃÎ¼±¡Û¡Ö¥Ù¥¯¥¿ー¥Çー¥¿¡×
Àþ¤ä·Á¤ò¡ÖÅÀ¤Î°ÌÃÖ¡ÊºÂÉ¸¡Ë¡×¤È¡Ö¿§¤äÂÀ¤µ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¡×¤ÇÉ½¤·¤¿¥Çー¥¿¤Î¤³¤È¡£
¥é¥¹¥¿ー¥Çー¥¿
¢ª ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿²èÁü¥Çー¥¿
³ÈÂç¤¹¤ë¤È¥Ô¥¯¥»¥ë¤¬¸«¤¨¤ë
¥Ù¥¯¥¿ー¥Çー¥¿
³ÈÂç¤·¤Æ¤âÁÆ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤
¥Ù¥¯¥¿ー¥Çー¥¿¤ÎÆÃÄ§
¢£ ³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤·¤Æ¤âÁÆ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤
¢£ ¼Ì¿¿¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Á´¶É½¸½¤ÏÉÔ¸þ¤
¢£ ÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¤¬É¬Í×( Illustrator¤Ê¤É )
¡Ú²èÁü - ´ðËÜÃÎ¼±¡Û¡Ö¥é¥¹¥¿¥é¥¤¥º¡×
¥Ù¥¯¥¿ー¥Çー¥¿¤ò¥é¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëºî¶È¤Î¤³¤È¡£
¶ñÂÎÎã
¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ò»È¤¦¤È¤
¡¦¥Ñ¥¹¤¬Ê£»¨¤ÇÍÆÎÌ¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤
°ìÅÙ¥é¥¹¥¿¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤È¸µ¤ËÌá¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸µ¥Çー¥¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü - ´ðËÜÃÎ¼±¡Û¡Ö²òÁüÅÙ¡×
²èÁü¤ÎÀººÙ¤µ¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ¤Ç¡¢1¥¤¥ó¥Á¤ÎÃæ¤Î¹½À®¤¹¤ë¥Ô¥¯¥»¥ë¤ÎÌ©ÅÙ¤Î¤³¤È¡£
1¥Ô¥¯¥»¥ë=1²èÁÇ
£±¥Ô¥¯¥»¥ë¡á£±²èÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢1920¡ß1080px¤Î²èÁü¤ÏÌó207Ëü²èÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¡Ú¿ä¾©¤Î²òÁüÅÙ¤¬¤¢¤ë¡Û
²èÌÌÉ½¼¨¤Ï72ppi¡¢¥Õ¥ë¥«¥éー°õºþ¤Ï350ppi¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê²òÁüÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤ ¡á ¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Û
²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Çー¥¿¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú°ìÅÙ²òÁüÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤¡Û
²òÁüÅÙ¤ÏÉÔ²ÄµÕ¤Ê¤¿¤á¡¢¿ôÃÍ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚPOINT¡Û
Web¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¤Î·Ú¤µ¡¢°õºþ¤Ç¤Ï¹â²è¼Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê²òÁüÅÙ¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
