¥¦¥§¥Ö¤È°õºþ¤Ç¤Ï²èÁü¤Î²òÁüÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª ½é¿´¼Ô¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÉ¬¸«¤Î²èÁü´ðËÜÃÎ¼±¡Ú½Ö²ò¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥óÍÑ¸ì¿Þ´Õ¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¡Ú²èÁü - ´ðËÜÃÎ¼±¡Û¡Ö¥Ù¥¯¥¿ー¥Çー¥¿¡×

Àþ¤ä·Á¤ò¡ÖÅÀ¤Î°ÌÃÖ¡ÊºÂÉ¸¡Ë¡×¤È¡Ö¿§¤äÂÀ¤µ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¡×¤ÇÉ½¤·¤¿¥Çー¥¿¤Î¤³¤È¡£

¥é¥¹¥¿ー¥Çー¥¿

¢ª ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿²èÁü¥Çー¥¿

³ÈÂç¤¹¤ë¤È¥Ô¥¯¥»¥ë¤¬¸«¤¨¤ë

¥Ù¥¯¥¿ー¥Çー¥¿

³ÈÂç¤·¤Æ¤âÁÆ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤

¥Ù¥¯¥¿ー¥Çー¥¿¤ÎÆÃÄ§

¢£ ³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤·¤Æ¤âÁÆ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤
¢£ ¼Ì¿¿¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Á´¶É½¸½¤ÏÉÔ¸þ¤­
¢£ ÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¤¬É¬Í×( Illustrator¤Ê¤É )

¡Ú²èÁü - ´ðËÜÃÎ¼±¡Û¡Ö¥é¥¹¥¿¥é¥¤¥º¡×

¥Ù¥¯¥¿ー¥Çー¥¿¤ò¥é¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëºî¶È¤Î¤³¤È¡£

¶ñÂÎÎã

¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ò»È¤¦¤È¤­
¡¦¥Ñ¥¹¤¬Ê£»¨¤ÇÍÆÎÌ¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤­

°ìÅÙ¥é¥¹¥¿¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤È¸µ¤ËÌá¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸µ¥Çー¥¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú²èÁü - ´ðËÜÃÎ¼±¡Û¡Ö²òÁüÅÙ¡×

²èÁü¤ÎÀººÙ¤µ¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ¤Ç¡¢1¥¤¥ó¥Á¤ÎÃæ¤Î¹½À®¤¹¤ë¥Ô¥¯¥»¥ë¤ÎÌ©ÅÙ¤Î¤³¤È¡£

1¥Ô¥¯¥»¥ë=1²èÁÇ

£±¥Ô¥¯¥»¥ë¡á£±²èÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢1920¡ß1080px¤Î²èÁü¤ÏÌó207Ëü²èÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Ãí°ÕÅÀ

¡Ú¿ä¾©¤Î²òÁüÅÙ¤¬¤¢¤ë¡Û

²èÌÌÉ½¼¨¤Ï72ppi¡¢¥Õ¥ë¥«¥éー°õºþ¤Ï350ppi¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê²òÁüÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ú²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤ ¡á ¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Û

²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Çー¥¿¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú°ìÅÙ²òÁüÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤¡Û

²òÁüÅÙ¤ÏÉÔ²ÄµÕ¤Ê¤¿¤á¡¢¿ôÃÍ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡ÚPOINT¡Û
Web¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¤Î·Ú¤µ¡¢°õºþ¤Ç¤Ï¹â²è¼Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê²òÁüÅÙ¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø½Ö²ò¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥óÍÑ¸ì¿Þ´Õ¡ÙÃø¡§ingectar-e