¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î»Ê²ñ¡£¡ÖÄ«¤«¤é¥Ð¥Ã¥¿¥Ð¥¿¤Ê´¶¤¸¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¹ÈÇò¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹ÈÇò¤Î·öÁû´¶¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Î¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢º£Ç¯¤ÏÀ¨¤¯Ä°¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢À¨¤¯²û¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¸¤ó¤ï¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÏ¤¯²»³Ú¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¤Âå¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿±ÇÁü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Î²Î¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¿À®¤Î¼«Ê¬¤¬³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»þ¤ËÄ°¤¤¤¿ORANGE¡¡RANGE¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤¢¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤À¡É¤È¤«¡Ä¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬²û¤«¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£1990Ç¯Âå¤ËÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹À¤Âå¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£