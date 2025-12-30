¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÃÞ»ç¤¬½Ð¾ì7²óÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ3²óÀï¿Ê½Ð¡ª¡¡1Ç¯À¸WTB¾å¤¬3¥È¥é¥¤
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡ÃÞ»ç72¡½0À»¸÷³Ø±¡¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÎÃÞ»ç¡ÊÊ¡²¬Âè2¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¿·¤·¤¤Ç¯¤ò²Ö±à¤Ç·Þ¤¨¤ë¡£12¥È¥é¥¤¤Î²÷¾¡¤Ç½é¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¡£FW¿Ø¤¬¼Á¤Î¹â¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ßBK¿Ø¤âÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯À¸¤ÎWTB¾åÍ§Êå¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î3¥È¥é¥¤¤ÈÂçË½¤ì¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°¤ò¸«¤ÆÆ°¤±¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¡£50¥á¡¼¥È¥ë6ÉÃ1¤ÎµÓÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¥Ã¥¯¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Ê¤É½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡3²óÀï¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀîÂè2¡Ë¤È½é¤Î8¶¯¤ò¤«¤±¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡£¾å¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£