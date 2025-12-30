¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³ÊóÆ»´± ½é²óÅêÉ¼¤Ï¡ÖÀ®¸ù¡×JNNÃ±ÆÈ¼èºà¡¡·³¼çÆ³¤ÎÁíÁªµó¡ÖÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬ÌäÂê¤Ê¤¤¡× ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤âÉ½ÌÀ
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î·³»öÀ¯¸¢¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JNN¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿·³¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÂè1ÃÊ³¬¤ÎÅêÉ¼¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏºÇ°¤À¡×¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤Î·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÁíÁªµó¤Ï¡¢28Æü¤Ë1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Íè·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÃÏ°è¤´¤È¤Ë3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤Î¥¾¡¼¡¦¥ß¥ó¡¦¥È¥¥¥óÊóÆ»´±¤Ï29Æü¡¢JNN¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¡¡¥¾¡¼¡¦¥ß¥ó¡¦¥È¥¥¥óÊóÆ»´±
¡ÖÂè1ÃÊ³¬¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï52.13¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Í¸¢¼Ô¤Î²áÈ¾¿ô¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Âè1ÃÊ³¬¤ÎÅêÉ¼¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡×
¤¿¤À¡¢ÁíÁªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì±¼çÇÉÀ¯ÅÞ¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢»ÔÌ±¤¬ÅêÉ¼¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤»¤«¤±¤ÎÁªµó¤À¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤¬ÇÉ¸¯¤·¤¿¹ñºÝ´Æ»ëÃÄ¤¬¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÁªµó´Æ»ëÃÄ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÁíÁªµó¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÀµ¼°¤ÊÂç»È¤òÇÉ¸¯¤»¤º¡¢³°¸ò¥ì¥Ù¥ë¤ò³Ê²¼¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏºÇ°¤À¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¸å¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¡¢¾Ü¤·¤¤¾ÃÂ©¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì±¼çÇÉ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¥¢¥¦¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÊÝ·ò¾Ê¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¥Á¡¼¥à¤¬°åÎÅ¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÆÁÅç,
²ð¸î,
¥Û¥Æ¥ë,
°ËÅì»Ô,
ºßÂð°åÎÅ,
ÇÛÀþ,
¾åÅÄ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼