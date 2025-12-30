¡Ú¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Û¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¤¬²ò»¶¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡¡µÆÃÏ¹ÀÊå¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¤ÎµÆÃÏ¹ÀÊå¤µ¤ó¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£
¥³¥ó¥Ó¤Î²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
Åê¹Æ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³§ÍÍ¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹!¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ!ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡×¤È¡¢25¸Ä¤â¤Î´¶Ã²Éä¤òÉÕ¤±¤Æ´¶¼Õ¤òÉ½¸½¡£
µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2026Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢ Î¢Êý¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÁêÊý¤ÎÇò°æ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¡Ê30Æü19»þ¸½ºß¡Ë¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ô¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦½êÂ°»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Õ
·ëÀ®Ç¯·î¡§2001Ç¯5·î
¡ÚÇò°æÅ´Ìé¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1981Ç¯05·î09Æü
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§176cm /68kg
·ì±Õ·¿¡§B·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸© ¼ò¡¹°æÄ®
¼ñÌ£¡§¥²¡¼¥à/¥¢¥Ë¥á/¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó½¸¤á/¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼/³¤³°Î¹¹Ô
ÆÃµ»¡§¥×¡¼¥ë¡¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¿¥¬¥ó¥À¥à
½Ð¿È/Æþ¼Ò/ÆþÌç¡§NSCÂçºå¹» 23´üÀ¸
¡ÚµÆÃÏ¹ÀÊå¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1981Ç¯06·î23Æü
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§164cm /67kg
·ì±Õ·¿¡§O·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸© ÀéÍÕ»Ô
¼ñÌ£¡§¥²¡¼¥à¡¿¥À¥ó¥¹¡¿¼êÏÃ
ÆÃµ»¡§¤Ò¤è¤³¤Î¥Þ¥Í¡¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹
½Ð¿È/Æþ¼Ò/ÆþÌç¡§2000Ç¯ NSCÂçºå¹» 23´üÀ¸
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
