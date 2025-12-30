¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡¡»Ê²ñ¼Ô¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖËÜÈÖ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤È¡Ä»Ê²ñ¼Ô¤Ç¤â¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î»Ê²ñ¡£¡ÖÄ«¤«¤é¥Ð¥Ã¥¿¥Ð¥¿¤Ê´¶¤¸¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¹ÈÇò¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹ÈÇò¤Î·öÁû´¶¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤Ë¤âÈëÌ©¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢¡È¤¢¤Þ¤ê¤³¤³¤Ï¸«¤Ê¤¯¤Æ¡ÄËÜÈÖ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â·ë¹½¤¢¤ë¡£»Ê²ñ¼Ô¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£