Ãæ¹ñ¤¬¼ÂÃÆ±é½¬¡¡ÂæÏÑ¤«¤é24¥«¥¤¥ê¤Î¼þÊÕ¤ËÃåÃÆ¡¡¹ñËÉÉô¡Ö¸·Ì©¤ËÂÐ½è¡×
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï30Æü¡¢Ê¡·úÃÏ¶è¤ÇÃæ¹ñ·³¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥í¥±¥Ã¥ÈË¤ÉôÂâ¤¬Æ±Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢ËÌÉô¤ËÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÏ¢¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂæÏÑ¤«¤é24¥«¥¤¥ê¡ÊÌó44¥¥í¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¼þÊÕ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñ·³¤¬Ê¼ÎÏ¡¢²ÐÎÏ¤ÎÅý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¸·Ì©¤Ë´Æ»ë¤·¡¢ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÂ¦¤Ï29Æü¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿2025¡×¤ÈÂê¤·¤¿·³»ö±é½¬¤Î³«»Ï¤òÈ¯É½¡£30Æü¤Ë¤Ï¸áÁ°8»þ¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê°Ï¤à³¤°è¤È¶õ°è¤Ç¼ÂÃÆ¼Í·â±é½¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÜÎ©Íº¡Ê¤³¤ê¤Ä¤æ¤¦¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹¡Ê¹ñËÉÁê¡Ë¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñ·³¤ÏÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Ë¤è¤ë¡Ö¾×ÆÍ¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤º¡¢Ê¶Áè¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤Î·±¼¨¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¡¢¼«Í³¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸Ü»á¤ÏÃæ¹ñ¤¬·³»öÅª¡¦Èó·³»öÅª¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼êË¡¤òÄÌ¤¸¡¢Ç§ÃÎÀï¤äÂæÏÑ¤ÎÀïÎÏ¾ÃÌ×¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤È¸ÀµÚ¡£ÃÄ·ë¤òÇË²õ¤·¡¢ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤ËÂÐÎ©¤äÌ·½â¤ò¤â¤¿¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÊÞâ³®æÆ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
Ãæ¹ñÂ¦¤Ï29Æü¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿2025¡×¤ÈÂê¤·¤¿·³»ö±é½¬¤Î³«»Ï¤òÈ¯É½¡£30Æü¤Ë¤Ï¸áÁ°8»þ¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê°Ï¤à³¤°è¤È¶õ°è¤Ç¼ÂÃÆ¼Í·â±é½¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ü»á¤ÏÃæ¹ñ¤¬·³»öÅª¡¦Èó·³»öÅª¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼êË¡¤òÄÌ¤¸¡¢Ç§ÃÎÀï¤äÂæÏÑ¤ÎÀïÎÏ¾ÃÌ×¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤È¸ÀµÚ¡£ÃÄ·ë¤òÇË²õ¤·¡¢ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤ËÂÐÎ©¤äÌ·½â¤ò¤â¤¿¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÊÞâ³®æÆ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë