GSÁ´¾¡¤ÎGÂçºå¤Ï¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç±º¹à¤È¤Î¡ÈÆü´ÚÂÐ·è¡É¤Ø¡ª¡ÄACL2·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤Ï30Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°¿È¤ÎAFC¥«¥Ã¥×¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢º£²ó¤ÇÁÏÀß2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëACL2¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿GÂçºå¤¬»²Àï¤·¡¢¥Ê¥à¥Ç¥£¥óFC¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¢¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¢ÅìÊý¡Ê¹á¹Á¡Ë¤ÈÆ±µï¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×F¤ò¸«»ö6ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î·ë²Ì¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¡Ê¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸1²óÀï¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬³ÎÄê¡£GÂçºå¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×H¤ò4¾¡1Ê¬1ÇÔ¤Î2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼FC¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥×¥ë¥·¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥É¥ó¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÅìÃÏ¶è¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬2·î11Æü¤«¤é12Æü¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤¬Æ±18Æü¤«¤é19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ä¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ó¥°¥¹¥ì¥¤¡¦¥³¥Þ¥ó¤éÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤¬¥¢¥ë¥«¥À¥°¡Ê¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ACL2¤ÏÃÏ¶è¤´¤È¤Ë½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Î·è¾¡Àï¤Ï5·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ACL2¡¦¥é¥¦¥ó¥É16ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¢§ÅìÃÏ¶è
±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¡vs¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡ÊÆüËÜ¡Ë
¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼FC¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¡vs¡¡¥×¥ë¥·¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥É¥ó¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë
¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¡vs¡¡¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¥³¥ó¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Î¥¤¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¡vs¡¡¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥¹¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë
¢§À¾ÃÏ¶è
¥¢¥ë¡¦¥¶¥¦¥é¡¼¡Ê¥¤¥é¥¯¡Ë¡¡vs¡¡¥¢¥ë¡¦¥ï¥¹¥ë¡ÊUAE¡Ë
¥¢¥ë¥«¥À¥°¡Ê¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡Ë¡¡vs¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
¥»¥Ñ¥Ï¥ó¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë¡¡vs¡¡¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë
¥¨¥¹¥Æ¥°¥é¥ë¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë¡¡vs¡¡¥¢¥ë¡¦¥Õ¥»¥¤¥ó¡Ê¥è¥ë¥À¥ó¡Ë
¡¡Á°¿È¤ÎAFC¥«¥Ã¥×¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢º£²ó¤ÇÁÏÀß2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëACL2¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿GÂçºå¤¬»²Àï¤·¡¢¥Ê¥à¥Ç¥£¥óFC¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¢¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¢ÅìÊý¡Ê¹á¹Á¡Ë¤ÈÆ±µï¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×F¤ò¸«»ö6ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ä¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ó¥°¥¹¥ì¥¤¡¦¥³¥Þ¥ó¤éÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤¬¥¢¥ë¥«¥À¥°¡Ê¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ACL2¤ÏÃÏ¶è¤´¤È¤Ë½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Î·è¾¡Àï¤Ï5·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ACL2¡¦¥é¥¦¥ó¥É16ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¢§ÅìÃÏ¶è
±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¡vs¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡ÊÆüËÜ¡Ë
¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼FC¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¡vs¡¡¥×¥ë¥·¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥É¥ó¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë
¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¡vs¡¡¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¥³¥ó¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Î¥¤¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¡vs¡¡¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥¹¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë
¢§À¾ÃÏ¶è
¥¢¥ë¡¦¥¶¥¦¥é¡¼¡Ê¥¤¥é¥¯¡Ë¡¡vs¡¡¥¢¥ë¡¦¥ï¥¹¥ë¡ÊUAE¡Ë
¥¢¥ë¥«¥À¥°¡Ê¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡Ë¡¡vs¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
¥»¥Ñ¥Ï¥ó¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë¡¡vs¡¡¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë
¥¨¥¹¥Æ¥°¥é¥ë¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë¡¡vs¡¡¥¢¥ë¡¦¥Õ¥»¥¤¥ó¡Ê¥è¥ë¥À¥ó¡Ë