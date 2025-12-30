J1¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÅÄÃæÁï¤¬2ÅÙÌÜ¤Î³¤³°Ä©Àï¡ª¡Ä¹Åç¤«¤éÆÈ2Éô¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ·èÄê
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÅÄÃæÁï¤¬¡¢¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ê¥É¥¤¥Ä2Éô¡Ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£30Æü¤ËÎ¾¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤È¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2030Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯È¾¤Ç¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö16¡×¤Ë·èÄê¡£¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Åç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ï¤ª¤è¤½100Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1²¯8000Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯8·î¤«¤éÍâÇ¯6·î¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¾ÅÆî¤Øµ¢´Ô¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾ÅÆî¤ÎJ1»ÄÎ±¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¹Åç¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ç¤âÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ·èÄê¤ËºÝ¤·¡¢ÅÄÃæ¤Ï¹Åç¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¹ñÆâ°ÜÀÒ¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ä´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î°ÜÀÒ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸å¤Ë¤âÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö²¤½£¤ØÌá¤ê¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏËÍ¤ÎÉÄ»ú¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³¹¤È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎÉ¤¤É¾È½¤·¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ï¡¢MFÅÄÃæÊË¡Ê¸½¥ê¡¼¥º¡Ë¤äFW±§º´Èþµ®»Ë¡Ê¸½¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢MF¸¶¸ý¸µµ¤¡Ê¸½¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¡Ë¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ì¾¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ú¥ë¥«¥ó¥×¿¿Âç¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3Éô¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë16°Ì¤ÇÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¹¥ô¥§¥ó¡¦¥ß¥¹¥ê¥ó¥¿¥Ã¥È»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬º£ÅßºÇ½é¤ÎÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¡£Æ±»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤ËMF¹áÀî¿¿»Ê¤ò¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È»þÂå¤ËMF±óÆ£¹Ò¤äDF°ËÆ£ÍÎµ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·Å´ã¤Î»ý¤Á¼ç¡£¡È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¡É¤Î¤ª´ã¶À¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤òÉâ¾å¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
