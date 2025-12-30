¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿³È½³¦¤Î±¢ËÅ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÄäÂÚ¤¹¤ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤¬¶ì¸À¡Ö¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ë´üÂÔ¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¥³¥é¥à¡Û
¡¡12·î15Æü¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤¬ÅÜ¤ê¤ÈÂÐ·è¤Î»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ì¥¹¤¬¹¶·âÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¾ï¤Ë¤½¤ì¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¸þ¤Ø¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤ÎÀ¯¼£ÅªÍø±×¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Å¨¿Ø±Ä¤Ë¿²ÊÖ¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡Å¨¤ÎÍ§¿Í¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢Å¨¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎËÞÍÇ¤Ê¿ÍÊª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ú¥ì¥¹¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ô¤Î¾å¤Ç¤ÏÍ¥Àª¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Í¥°¥ì¥¤¥é»ö·ï¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¿³È½Çã¼ýµ¿ÏÇ¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î±ø¿¦¤ÈÈéÆù¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥ì¥¹¤¬¤½¤ì¤ò¤Û¤È¤ó¤É°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÏÄ¹¤¤´Öº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¤½£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¹½ÁÛ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ì¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥Õ¥§¥ê¥ó¤È¥¢¥ë¡¦¥Ø¥é¥¤¥Õ¥£¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëUEFA¤ËÊúÍÊ¤·¡¢¥Ú¥ì¥¹¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿Îø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º×ÃÅ¤ÇÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º§Á°Î¥º§¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Í³¤Ê¡×¥¯¥é¥Ö¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ý¥ë¥¿¤Ï¡¢¥Í¥°¥ì¥¤¥é»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÛÈ½´±¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ð¤ê¤ËÆñ²ò¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤Î¿³È½Êó¹ð½ñ¤ò¡ÖÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥°¥ì¥¤¥é¤ËÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¥Ð¥ë¥µ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤È¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊó¹ð½ñ¤Ï°ìÅÙ¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤ÏÃ¯¤¬¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¼«Í³¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥Ð¥ë¥µ¤â¤Þ¤¿¤³¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¤ª¤È¤®ÏÃ¤ËÊÑ¤¨¤ë¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£ÅªÎÏ³Ø¤È»ÊË¡¤ÎÊ¼´ï¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ú¥ì¥¹¤Ï¥Í¥°¥ì¥¤¥é»ö·ï¤òºÆÇ³¤µ¤»¡¢´Å¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¡È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÇúÃÆ¡É¤òÅê²¼¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇúÃÆ¤Ï¥Í¥°¥ì¥¤¥é¤òÄ¶¤¨¡¢¿³È½ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ì¥¹¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Èà¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬º¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¾Ã²Ð¤¹¤Ù¤²Ð¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ò»à¤ó¤À¤âÆ±Á³¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï»Ø´ø´±¤ËÌ¿¤ò¿á¤ÊÖ¤¹ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ò¼á¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Ú¥ì¥¹¤ÎÄÀÌÛ¤¬¡¢¥·¥ã¥Ó¤ò½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤òÂÔ¤Á¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤òÂÔ¤Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼¡¤ÎÇÔËÌ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ÎÏÃÂê¤ËÂç¤¤¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥É¥ê¥´¤È¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤À¤±¤¬¡¢¥·¥ã¥Ó¤ÎÉ¬»à¤ÎÄñ¹³¤ËÊúÍÊ¤È¤¤¤¦·Á¤Çµß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¡£
¡¡¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍÂ¸À¼Ô¤¿¤Á¤Ï¸ì¤ë¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÍÂ¸À¼Ô¤Ï²¿É´Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¥·¥ã¥Ó¤Ë´üÂÔ¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤»¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À®¸ù¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯ÌäÂê¤Ï¡¢½¢Ç¤»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´üÂÔ¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£ÅÐ¤ì¤ÐÅÐ¤ë¤Û¤É¡¢Å¾Íî¤ÏÄË¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ú¥ì¥¹¤Ï¿³È½¤Î²Ð¤ò¹¶·â¤·¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î²Ð¤òÇ³¤¨Â³¤±¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¤¤¤«¤Ê¤ë¿Í¤¬²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤È¡¢£²¤Ä¤Î²Ð¤Î´Ö¤Ë´Ø·¸À¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Í¥°¥ì¥¤¥é¤¬¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡¢¿³È½À©ÅÙ¤Îº®ÆÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈóÆñ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²Ð¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
