SEKAI NO OWARI¤ÎSaori¤¬¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤ÈFukase¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
Saori¤Ï¡¢¡Ö¿ôÇ¯Á°¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¿¼À¥»á¤ò¡¢»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎSaoriÌÜÀþ¤«¤é¸«¤¿Fukase¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢Fukase¤ÈSaori¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ê¸¤ÇÅÇÏª¡£
Åö»þ¤ÎFukase¤ÎÍÍ»Ò¤ò
¡Öº£¤¹¤°¤È¤¤¤¦ÀÚÇ÷´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤¤¤Ä¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö»Å»ö¤Ï²¿¤È¤«¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤À¸³è¡£¼ò¤ò°û¤à¤«¡¢Ì²¤ë¤«¡£¡×
¤È¤·¡¢¤½¤ó¤ÊFukase¤¬Â©»Ò¤È
¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢±þ±çÂâÄ¹¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¤È½Ð¤«¤±¤ë»þ¤À¤±¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤«¤é¤â¤¾¤â¤¾¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö±þ±çÂâÄ¹¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¤Æ¡¢µÒÀÊ¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¡£Ä«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¬¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¿¹¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¿åÂ²´Û¤äÆ°Êª±à¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢ーÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¡ØÃË¤Î»Ò¤Î¤ªÉ÷Ï¤¡ÊÂçÍá¾ì¡Ë¤ËÆþ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¬¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£¡×
¤Ê¤É¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥é¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÊÂ¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¡¢¤¿¤³¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿±þ±çÂâÄ¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ëFukase¡¢Fukase¤¬±þ±çÂâÄ¹¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¿åÂ²´Û¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò°ì½ï¤Ë¤Î¤¾¤¯»Ñ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªFukase¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCircusm¡Ù¡Ê12·î26Æü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖI See you¡×¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤Ï±þ±çÂâÄ¹¤ÎÀ¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡×¡Öµ®½Å¤ÇÂº¤¤¡×¡Ö¤Ä¤é¤¯¤â²¹¤«¤¤¤ªÏÃ¡×¡Ö±þ±çÂâÄ¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£