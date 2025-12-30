日経225先物：30日19時＝20円安、5万480円
30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比20円安の5万480円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万339.48円に対しては140.52円高。出来高は1039枚となっている。
TOPIX先物期近は3422ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50480 -20 1039
日経225mini 50485 -15 16487
TOPIX先物 3422 +2 1653
JPX日経400先物 30835 +55 79
グロース指数先物 668 +1 75
東証REIT指数先物 売買不成立
