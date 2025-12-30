　30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比20円安の5万480円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万339.48円に対しては140.52円高。出来高は1039枚となっている。

　TOPIX先物期近は3422ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.03ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50480　　　　　 -20　　　　1039
日経225mini 　　　　　　 50485　　　　　 -15　　　 16487
TOPIX先物 　　　　　　　　3422　　　　　　+2　　　　1653
JPX日経400先物　　　　　 30835　　　　　 +55　　　　　79
グロース指数先物　　　　　 668　　　　　　+1　　　　　75
東証REIT指数先物　　売買不成立

