¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍÌ±¸µ¹ÔÆ°¥×¥é¥ó¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¼Â»Ü¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Î´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤È´ØÏ¢¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÔÆ°¥×¥é¥ó¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£Æ±¥×¥é¥ó¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Î·×»»¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±¿±Ä¥á¥«¥Ë¥º¥à¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î1Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¹Ô¤¬29Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯11·îËö¸½ºß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ë¤è¤ë¼è°ú·ï¿ô¤ÏÎß·×34²¯8000Ëü·ï¡¢¼è°ú¶â³Û¤ÏÎß·×16Ãû7000²¯¸µ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍÌ±¸µ¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï2²¯3000Ëü·ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï1884Ëü·ï¤Ë¾å¤ë¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¡ÊCBDC¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼è°ú¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥ÁCBDC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖmBridge¡×¤Ë¤ª¤±¤ë±Û¶·èºÑ¶ÈÌ³¤ÎÎß·×½èÍý·ï¿ô¤Ï4047·ï¡¢Îß·×¼è°ú¶â³Û¤Ï¿ÍÌ±¸µ´¹»»¤Ç3872²¯¸µ¤Ë¾å¤ê¡¢³Æ¼ïÄÌ²ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼è°ú³ÛÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Î³ä¹ç¤ÏÌó95¡¥3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë