¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ò¾Î»¿¡Ö¡È¥Ä¥¡É¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡¡¡È°Û¿§¥³¥ó¥Ó¡É¤¬Ç¯Ëö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÈÖ¤ÇMC
¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¢¤¹31Æü¡¢¡ØÄáÉÓ¡ßµå»ù¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÊÈ¸2025¡Ù¡ÊÁ°9¡§50¡Á11¡§50¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ªMC¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡õÆ£Àîµå»ù¤È¥È¡¼¥¯
¡¡À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëNIPPON¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÄÌ¤·¡È¿´¿Ì¤ï¤¹´¶Æ°¡É¡È¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾×Æ°¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ø8SPORTS¡Ù¡ÊÉÔÄê´üÊüÁ÷¡¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¡£ÊüÁ÷²ó¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÂØ¤ï¤ë¤¬¡¢31Æü¤Ï¡ØÄáÉÓ¡ßµå»ù¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÊÈ¸2025¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡MC¤Ïº£²ó¤â¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê»Ê²ñ¤¦¤Þ¤¤¤ó¡©¡×¤ÈÄáÉÓ¤¬Àå¤ò´¬¤¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦°Û¿§¥³¥ó¥Ó¡£º£Ç¯µ¯¤¤¿¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÊÈ¸¡É¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËË¬¤ì¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤ä»þ¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë¡¢¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢È¸¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢½¢Ç¤°ìÇ¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇÂ®Í¥¾¡¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿µå»ù¤«¤é¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÆÈÁöV¤ÎÎ¢È¸¤òÄáÉÓ¤¬°ú¤½Ð¤¹¡£
¡¡¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¿ÍÀ¸¤ò³Ø¤Ù¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï1Ç¯´Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦°ìÊâ°ã¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¤ÏÁí´ÆÆÄ¡ÊÄáÉÓ¡Ë¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎÆÃÈÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿·Ç¯¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È²¸¡É¤È¡È±ï¡É¤ò´¶¤¸¤Æµå¾ì¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤òÄº¤¤¤Æ¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ëÆ£Àî´ÆÆÄ¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¡È±ï¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡È±ï¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡È±¿¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Èº¬¡É¡Ê¤³¤ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¡¢¡È±¿¡É¤ò¼«Ê¬¤¬¤Ä¤«¤ó¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡Èº¬¡É¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Ä¥¡É¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÆ£Àî´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
¥¹¥¿¥¸¥ª¡§¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢Æ£Àîµå»ù¡Ê¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë¡¢¿ù¸¶°¦»Ò¡ÊÂÎÁà¡Ë¡¢ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê¶¥±Ë¡Ë¡¢¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÎ¦¾å¡Ë¢¨¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡¢´Ý»³¾ë»ÖÏº¡Ê¸µ½ÀÆ»¡Ë¡¢ÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë
¡ãVTR¡ä
°ÂÀÄ¶Ó¡ÊÂçÁêËÐ¡Ë¡¢»å°æ²ÅÃË¡Ê¥×¥íÌîµå¡¦¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢´äºêÍ¥¡Ê¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢»°±ºÂçÊå¡Ê¥×¥íÌîµå¡¦²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÁ°´ÆÆÄ¡Ë¤Û¤«
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ªMC¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡õÆ£Àîµå»ù¤È¥È¡¼¥¯
¡¡À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëNIPPON¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÄÌ¤·¡È¿´¿Ì¤ï¤¹´¶Æ°¡É¡È¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾×Æ°¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ø8SPORTS¡Ù¡ÊÉÔÄê´üÊüÁ÷¡¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¡£ÊüÁ÷²ó¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÂØ¤ï¤ë¤¬¡¢31Æü¤Ï¡ØÄáÉÓ¡ßµå»ù¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÊÈ¸2025¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡MC¤Ïº£²ó¤â¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê»Ê²ñ¤¦¤Þ¤¤¤ó¡©¡×¤ÈÄáÉÓ¤¬Àå¤ò´¬¤¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦°Û¿§¥³¥ó¥Ó¡£º£Ç¯µ¯¤¤¿¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÊÈ¸¡É¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËË¬¤ì¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤ä»þ¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë¡¢¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢È¸¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢½¢Ç¤°ìÇ¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇÂ®Í¥¾¡¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿µå»ù¤«¤é¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÆÈÁöV¤ÎÎ¢È¸¤òÄáÉÓ¤¬°ú¤½Ð¤¹¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦°ìÊâ°ã¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¤ÏÁí´ÆÆÄ¡ÊÄáÉÓ¡Ë¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎÆÃÈÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿·Ç¯¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È²¸¡É¤È¡È±ï¡É¤ò´¶¤¸¤Æµå¾ì¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤òÄº¤¤¤Æ¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ëÆ£Àî´ÆÆÄ¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¡È±ï¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡È±ï¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡È±¿¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Èº¬¡É¡Ê¤³¤ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¡¢¡È±¿¡É¤ò¼«Ê¬¤¬¤Ä¤«¤ó¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡Èº¬¡É¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Ä¥¡É¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÆ£Àî´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
¥¹¥¿¥¸¥ª¡§¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢Æ£Àîµå»ù¡Ê¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë¡¢¿ù¸¶°¦»Ò¡ÊÂÎÁà¡Ë¡¢ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê¶¥±Ë¡Ë¡¢¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÎ¦¾å¡Ë¢¨¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡¢´Ý»³¾ë»ÖÏº¡Ê¸µ½ÀÆ»¡Ë¡¢ÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë
¡ãVTR¡ä
°ÂÀÄ¶Ó¡ÊÂçÁêËÐ¡Ë¡¢»å°æ²ÅÃË¡Ê¥×¥íÌîµå¡¦¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢´äºêÍ¥¡Ê¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢»°±ºÂçÊå¡Ê¥×¥íÌîµå¡¦²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÁ°´ÆÆÄ¡Ë¤Û¤«