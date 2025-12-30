Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤À¤±¸«¤»¤ëÉ½¾ð¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¿¿½¸¥ª¥Õ¥¡¡¼¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤â¹ðÇò
¡¡AKB48¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØBeste¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ù¥¹¥Æ¡Ë¤òÍèÇ¯2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤ÊÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û²áµîºÇÂçÏª½Ð¤ËÄ©Àï¡ª´°àú¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò
¡¡AKB48¤Î¡ÈÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤àÁ°ÅÄ¡£¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×¤È¸ì¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ÎÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ãæ²¤¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¡£Îò»Ë¤È·Ý½Ñ¡¢²»³Ú¤¬Â©¤Å¤¯³¹¤ò½ä¤ê¡¢Á´ÊÔ¡¢ÃúÇ«¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£30Âå¤Î½÷À¤Î¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤È¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤È¸½¼Â¤òÍÉ¤ìÆ°¤¯ÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¸÷¤ÎÃæ¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥óÃæ¿´Éô¤È¤Ï¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È»£±Æ¡£¥³¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¹¤¬¤ë¿¹¤òÄ¯¤á¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤À¤±¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìËç¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«Á÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Á°ÅÄ¡£¤Ê¤¼14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤ÎÅßº¢¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾30ÂåÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¼ûÍ×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È²ûµ¿Åª¤Ç¤·¤¿¡£20Âå¤Îº¢¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡ØÌÀÆü¤«¤é»£±Æ¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢30Âå¤Ï°ã¤¦¡£¿ÈÂÎ¤ÎÌÌ¤ÇÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤ÏÂ¨Åú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤âºÇ¸å¤Ë¤Ï½ÐÈÇ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬Â³¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤Î¿ÈÂÎºî¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÌò¼Ô¤Î»Å»ö¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤½¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï2025Ç¯¤¬¤Á¤ç¤¦¤É·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê¤Þ¤¨¤À¤¢¤Ä¤³¡Ë
1991Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯¤ËAKB48¤ÎÂè1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢AKB48·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£2006Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢Ìó5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡ÈÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£2012Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î8Æü¤Ë·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÉñÂæ¡ØÈô¤ÓÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡Ù¸ø±éÃæ¡£
¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û²áµîºÇÂçÏª½Ð¤ËÄ©Àï¡ª´°àú¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò
¡¡AKB48¤Î¡ÈÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤àÁ°ÅÄ¡£¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×¤È¸ì¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥óÃæ¿´Éô¤È¤Ï¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È»£±Æ¡£¥³¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¹¤¬¤ë¿¹¤òÄ¯¤á¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤À¤±¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìËç¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«Á÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Á°ÅÄ¡£¤Ê¤¼14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤ÎÅßº¢¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾30ÂåÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¼ûÍ×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È²ûµ¿Åª¤Ç¤·¤¿¡£20Âå¤Îº¢¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡ØÌÀÆü¤«¤é»£±Æ¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢30Âå¤Ï°ã¤¦¡£¿ÈÂÎ¤ÎÌÌ¤ÇÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤ÏÂ¨Åú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤âºÇ¸å¤Ë¤Ï½ÐÈÇ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬Â³¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤Î¿ÈÂÎºî¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÌò¼Ô¤Î»Å»ö¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤½¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï2025Ç¯¤¬¤Á¤ç¤¦¤É·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê¤Þ¤¨¤À¤¢¤Ä¤³¡Ë
1991Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯¤ËAKB48¤ÎÂè1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢AKB48·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£2006Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢Ìó5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡ÈÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£2012Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î8Æü¤Ë·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÉñÂæ¡ØÈô¤ÓÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡Ù¸ø±éÃæ¡£