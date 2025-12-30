Ãæ¹ñ¤¬¥ß¥µ¥¤¥ëÅëºÜ¼Ö³«È¯¡¡¡Ö¥«¥ËÁö¤ê¡×¤Ç°ÜÆ°³ÈÂç
¡¡¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û30ÆüÉÕ¤Î¹á¹Á±Ñ»ú»æ¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ¶²ÚÂç¤Ê¤É¤¬ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊICBM¡Ë¤ÎÈ¯¼ÍÂæ¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¤Î»îºîµ¡¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¼Ð¤á¤ä²£Êý¸þ¤Ë¥«¥Ë¤Î¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢½¾Íè¤ÎÈ¯¼ÍÂæÉÕ¤¼ÖÎ¾¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¾ã³²Êª¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ·Á¤âÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡»îºîµ¡¤Ï21Æü¤ËËÌµþ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÅÅµ¤¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢¤Û¤ÜÌµ²»¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¸¥°¥¶¥°Áö¹Ô¤ÇµÞºä¤òÅÐ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ÔÆ°¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³«È¯¤Ë¤ÏÀ¶²ÚÂç¤Î¤Û¤«µÈÎÓÂç¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£