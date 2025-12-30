£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¥À¥Ë¥¨¥ë¡¡»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó²ò½üÄÌÃÎ¢ªÂ»³²Çå½þÀÁµá³Û¤Ï£´£³²¯±ßÁêÅö¤È¸½ÃÏ¤ÇÊóÆ»
¡¡³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦£Á£Ä£Ï£Ò¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤¬¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ê£²£°¡Ë¤ØÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤òÄÌÃÎ¤¹¤ëÃæ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¤½¤Î²ÈÂ²£±¿Í¡¢£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç£Á£Ä£Ï£Ò¤ÎÁ°ÂåÉ½¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¡Ê£´£·¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¤È£³£°Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ê£Ô£Â£Ã¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢£Á£Ä£Ï£Ò¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿£³¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£²ó¤ÎÊ¶Áè¾õ¶·¤ò¾·¤¡¢£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤ÎÃ¦Âà¤ÈÉüµ¢ÃÙ±ä¤Ë½ÅÂç¤ÊÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈË¡ÅªÀÕÇ¤¤ÎÄÉµÚ¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ºÅö»ö·ï¤Ï¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÇÛÊ¬¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢£´£³£±²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£´£³²¯±ß¡ËÁêÅö¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Á£Ä£Ï£Ò¤Ï£±£±·î¤Ë¥Ø¥ê¥ó¡Ê£±£¹¡Ë¤È¥Ø¥¤¥ó¡Ê£±£·¡Ë¡¢º£·î£²£¹Æü¤Ë¥Ï¥Ë¡Ê£²£±¡Ë¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ëÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ß¥ó¥¸¡Ê£²£±¡Ë¤È¤ÏµÄÏÀÃæ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£