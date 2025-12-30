Àß³ÚÅý¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â·òµ¤¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°À¸¤¤ë»Ñ¡× ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù30Ç¯¤ÎÌò³ä¤È¤Ï
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)½é¤Î4»þ´ÖÆÃÈÖ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«2025 ÊüÁ÷30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù(31Æü13:50¡Á ¢¨´ØÅìÃÏ¶è¤Û¤«)¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÅìÌî¹¬¼£¤ÈÀß³ÚÅý(¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó)¤ÎMC¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á´1,200²óÄ¶¤ÎÃæ¤«¤éµ²±¤Ë»Ä¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀ©ºî¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¡¢¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿Àß³Ú¤¬¸ì¤Ã¤¿¡½¡½¡£
Àß³ÚÅý
¡û¡È¸Ä¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Îµ¡Èù¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿30Ç¯
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î30Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤ÎÃæ¤ÇÈÖÁÈ¤Ï¤º¤Ã¤È¡È¸Ä¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Îµ¡Èù¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò¼Â´¶¤·¤¿Àß³Ú¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¡È¤Ê¤ó¤«½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¶Ã¤¤òÉ½¸½¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜºÇ¹âÎð¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡¦À±°¦Èþ¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë¶õµ¤´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶½Ì£¤¬¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡û¸úÎ¨¤¬°¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ö¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡×
¿ô¤¢¤ëÌ¾ºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤óÄì¤ÎÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤¤é¤é¤µ¤ó¤òÄÉ¤Ã¤¿¡Ö¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÀ¸¤¤«¤¿¡×¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤ëÃËÀ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡ÖÃæÇ¯½ã¾ðÊª¸ì¡×¡¢¤½¤·¤Æ±þ±çÃÄ°÷¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡Ö²Ö¤ÎÃæ³ØÀ¸±þ±çÃÄ¡×¤Î3ËÜ¡£¤É¤ì¤â°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â·òµ¤¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°À¸¤¤ë»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤µ¤Ë(¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ø¥µ¥ó¥µ¡¼¥é¡Ù¤Î)¡ÈÀ¸¤¤Æ¡Á¤ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Á¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î?¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤µ¤Î°ì¤Ä¤ÈÂª¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ëÀ©ºî¼Ô¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¿É´»þ´Ö¤â¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤ÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¸úÎ¨¤ÎÌÌ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤éËÜÅö¤Ë°¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¥´¡¼¥ë¤â¤Ê¤¤¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡¢¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»£¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£
¤Þ¤¿¡¢30Ç¯¤Ç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¡ÈÂ³¤¡É¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¼èºà¤µ¤ì¤¿±þ±çÃÄ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îº£¤Î¿ÍÀ¸¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿·ºî¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¼«Ê¬¤È°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÇÁ¤±¤ë¡×¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦Àß³Ú¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤È°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÇÁ¤±¤ë¤³¤È¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¦¤ï¤Ã¡É¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î»þÂå¤Îº£¤Ê¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¥ê¥¢¥ë¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¸ì²½¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡È»£¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤è¤¦¤«¡É¤Ã¤ÆÊ¿¾ï¿´¤¸¤ã¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æü¾ï¤Î»Å»ö¤Ç»£¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤ÆÁÛÁü¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÇ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Àß³ÚÅý
