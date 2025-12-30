¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¹¥¤¡£¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼ ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸¤µ¤»¤ë
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤¼¤ó¤Ö·à¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«°ìÊâ°ú¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3D¤È¤«¡¢Ë×Æþ´¶¤È¤«¡¢°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤«¡£¶Ä¡¹¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡Ê2009¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿³¤³°¤ÎVFX¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ºî¤ëÂ¦¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù´Õ¾Þ¸å¤Ë¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤ËÍîÃÀ¤·¤Æµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤à¡Ö¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥Ö¥ë¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥¦¥Ä¾É¸õ·²¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤«¤éÃ¦¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦¿Í¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ÈÇ®°Õ¤Î·ë²Ì¤¬¸ä³Ú¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½¼Â¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤³¤«µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼ ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥É¥é¤È¤¤¤¦±ÒÀ±¤ò¡¢¤³¤Î¹¤¤¶ä²Ï¤Î¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤À¸Ì¿¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¾ì½ê¤È¤·¤Æ¸«Â³¤±¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡£
¥Ê¥ô¥£¤Ï¡ÖÁ±¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ê¥ô¥£¤ÎÉôÂ²¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢ÆâÍÆ¤òËº¤ì¤¿¿Í¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤é¤¹¤¸¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸µ¿Í´Ö¤Ç¸½¥Ê¥ô¥£¤Î¥µ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ê¥ô¥£¤ÎºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤Ç¡¢À³²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿¹¤òÎ¥¤ì¡¢³¤ÊÕ¤Ë½»¤à¥á¥È¥«¥¤¥ÊÂ²¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ê¡¼°ì²È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤¬µï¸õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï24»þ´Ö»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£±ÒÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î¶õµ¤¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÆÇ¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£
¥µ¥ê¡¼É×ÉØ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤¬¥Ê¥ô¥£¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ë¿Í´Ö¤Î¸µ¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¡¢Í·ËÒÌ±¤ÎÁ¥¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ê¡¼¤ÏÍ·ËÒÌ±¤Ë¸ò¾Ä¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤ò¿Í´Ö¤Î½»¤à»ÜÀß¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Æ»Ãæ¡¢ÌîÈÚ¤Ê¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Î½±·â¤Ë¤¢¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ó¥É¥é¿¢Ì±ÃÏ²½¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î¹¶·â¤Ë¤âÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇÃæ¡¢¿Í´Ö¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¯Ìµ¤·¤Ç¸ÆµÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¿¢Ì±ÃÏ²½¤¬°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ô¥£ vs ¿Í´Ö¤Î¹½¿Þ¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢µ¤À¤¬¹Ó¤¯»ÄµÔ¤Ê¥Ê¥ô¥£¡¦¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤é¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ê¥ô¥£¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î¼«Á³¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹Ê¿ÏÂ¤Ê¸¶½»Ì±¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ê¥ô¥£¤Ë¤âÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ²¹¸ü¤ÇÈï³²¼ÔÂ¦¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ñ¥ó¥É¥é¤È¤¤¤¦À±¤Î¹½Â¤¤Ë¿¼¤ß¤¬Áý¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¥ô¥¡¥é¥ó¡×¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë
¤Ç¤â¡¢»ä¤¬1ÈÖ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ô¥¡¥é¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¯Ìµ¤·¤Ç¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÊâ¤±¤ë¤«¤â¡¢¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î¶õµ¤¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÀ¸³è¤Ï²÷Å¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢³èÆ°ÈÏ°Ï¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤±¤É¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ê¥ô¥£¤«¤éÎÎÅÚ¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥ô¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿¯Î¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¹ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼è¤ÃÊ§¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥µ¥ê¡¼¤Ï¸µ¿Í´Ö¤À¤«¤é¤³¤½´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³«È¯ÁË»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ°¤Î¼êÃÊ¤Þ¤ÇÁª¤Ü¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ã¥¯Íí¤ß¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ê¥ô¥£¤¬¿Í´Ö¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¥µ¥ê¡¼¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿½Æ²Ð´ï¤ò½¸¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»È¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅÁÅýÅª¤ÊÉð´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥ô¥£¤é¤·¤¯Àï¤¤¤¿¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Ï½Æ²Ð´ï¤Î°ÒÎÏ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò²æ¤¬Êª¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò½ä¤ë»ëÅÀ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹¼Ü¤Ê¤Î¤Ï´ÑµÒ¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¥Ñ¥ó¥É¥é¤òºî¤ë¤¿¤á
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¾å±Ç»þ´Ö¤Ã¤Æ3»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î197Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¡¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì¸«ÌµÂÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤³¤½¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
³¤ÍÎÀ¸Êª¤È±Ë¤°¥·¡¼¥ó¤ä¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÅÚÃÏ¤ò¸«²¼¤í¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë¤³¤½¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£¥Ê¥ô¥£¤Î¤½¤¦¤·¤¿¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ì¤ÐÉÁ¤«¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¿¢Ì±ÃÏ²½¤¬¤è¤ê°ìÁØ¡¢Èá·àÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¿¢Ì±ÃÏËÜ³Ê²½¤ÈÉôÂ²¹³Áè¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍÆÇ¶õµ¤¤ÎÌµ¸ú²½¤Î²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´íµ¡Ç÷¤ë¾õ¶·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿ÏÂÉÁ¼Ì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸«½ª¤ï¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¡Ö¤¢¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï5Éôºî¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¸«¤»Êý¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤È¤¤¤¦À±¤òÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤ëºî¶È¤À¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢Á°ºî¤Þ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥É¥é¤Îº£¸å¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£ºî¤ò´Ñ¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥ô¥£¤¬¥Ñ¥ó¥É¥é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ô¥£¤é¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤¬´ÊÃ±¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤È¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤â¤¦¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤º¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢º£ºî¤¬1ÈÖ¹¥¤¤À¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±ÇÃæ¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤È¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼:¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ÏDisney+¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£Amazon Prime¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í½½¬¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¸«¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£