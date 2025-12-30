雪が降る中、座っている猫ちゃん…。もふもふの体と雪を楽しむ姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は70万回を超え「寒そうなのに寒そうに見えない」「猫だるまになっちゃうよ」「雪×猫はだめだよ可愛すぎる」といったコメントが集まっています。

【動画：ウッドデッキで『雪を楽しむ北欧猫ちゃん』…心奪われる人が続出の『素敵すぎる光景』】

もふもふ猫ちゃんと雪

TikTokアカウント「Taka Uni」に投稿されたのは、雪を楽しむ猫ちゃんの姿。しんしんと雪が降る中、ウッドデッキにどっしりと座り、ゆったりと毛づくろいをする猫ちゃん。足元だけでなく、その立派な被毛の上にも真っ白な雪が積もっていますが、寒がる様子は全くありません。

実はこの猫ちゃん、北欧が原産の「ノルウェージャンフォレストキャット」というもふもふの猫種で、寒さはへっちゃらなのだそう。このときはとてもうれしそうにしていたそうです。降ってくる雪を見つつ、耳に当たった雪を「ぷるっ」と振って払う仕草も可愛らしい！とても幻想的なシーンとなった猫ちゃんでした。

見上げる姿が可愛い！

投稿者さんのおうちには、もふもふ猫ちゃんがたくさんいるそうです。他の子も雪を眺めて楽しんだこともあったのだそう。不思議そうに見上げている姿が、もふもふの毛と相まって、最高にキュートです。

雪も雨も楽しい！

この猫ちゃんたちは、雪だけでなく、雨が降っているときも遊んでいたことがあったそうです。濡れた足元を気にせずワクワクした表情でウッドデッキを冒険していたこともあったといいます。どんな天気も遊びに変えてしまうたくましさと、夜の雪に溶け込むような姿が素敵な猫ちゃんたちでした。

投稿には「雪が当たって、お耳がピコピコするのが最高に可愛い」「ノルウェージャンには雪がよく似合う」「毛がもっふもふでかわいいですね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「Taka Uni」では、もふもふの猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Taka Uni」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。