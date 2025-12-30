¥¬¥Ð¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¡ª¡ÚZARA¡Û¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯♡¡Ö¾åÉÊ¥³ー¥È¡×
¡ÖÅß¥³ー¥Ç¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥êµ¤Ì£¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡Ö¾åÉÊ¥³ー¥È¡×¡£¼ó¸µ¤Ë¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥±ー¥×¥³ー¥È¤ä¡¢¥¹¥«ー¥ÕÉÕ¤¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥³ー¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£ZARA¤é¤·¤¯¤Ò¤ÈÊÊ¤¤¤¤¿¡¢¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥³ー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾åÉÊ¥³ー¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¦ー¥ë¥±ー¥×¥³ー¥È ¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥«¥éー¡×\12,590¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¦ー¥ë¥Ö¥ì¥ó¥ÉÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£Âµ¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥±ー¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥³ー¥È¡£¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤â¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¬¥Ð¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£