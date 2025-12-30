¥É·³¤«¤éÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¾×·â¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡×¡ÖÍè¤Þ¤¹¤«¡×¡¡¡È40¿ÍÏÈ¡É¤Ë¹¤¬¤ë²±Â¬
¸µ¥á¥¸¥ã¡¼ÅðÎÝ²¦¤Î¥ë¥¤¡¼¥º¡¢ºßÀÒ1Ç¯Â¤é¤º¤ÇÊü½Ð
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥¨¥¹¥Æ¥¦¥ê¡¼¡¦¥ë¥¤¡¼¥º³°Ìî¼ê¤ò¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ø¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÊü½Ð¤·¤¿¤È29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ç¡¢Âç¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤Ë°ì¤Ä¤Î¶õ¤¤¬¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡¢¼¡¤ÎÆ°¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥ë¥¤¡¼¥º¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢19»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.190¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£¤¿¤À2023Ç¯¤Ë¤Ï67ÅðÎÝ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅðÎÝ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿²÷ÂÁª¼ê¤À¡£º£µ¨¤â3A¤Ç¤Ï63ÅðÎÝ¡£¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤Ë19¸Ä¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬º£²ó³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥É¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ì¡¼¥íÅê¼ê¡£¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î18ºÐ±¦ÏÓ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤À¤±¡£ËÉ¸æÎ¨3.82¡¢33¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ35Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤Ë¡¢°ì¤Ä¶õ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢X¾å¤Ë¤Ï¡Ö40¿ÍÏÈ¤ò1¤Ä¶õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶á¡¹Ã¯¤«Êä¶¯¤¹¤ë¤«¤â¡×¡ÖÏÈ³«¤±¥È¥ì¡¼¥É¤¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ê¡ÂÞÍè¤Þ¤¹¤«¤³¤ì¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë