2025Ç¯¤Î¿ô³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë3¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌö¿Ê¤È¤Ï¡©
²Ê³Ø·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎQuanta Magazine¤¬¡Ö2025Ç¯¤Ï¿ô³Ø¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¿ô³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë3¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡1¡§¡Ö¥Ò¥ë¥Ù¥ë¥È¤ÎÂè6ÌäÂê¡×¤ÎÉôÊ¬Åª²ò·è
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¥Ò¥ë¥Ù¥ë¥È¤ÎÂè6ÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¡¢µ¤ÂÎÊ¬»Ò¤ÎµóÆ°¤òµ½Ò¤¹¤ëÊýÄø¼°¤ÎÀÜÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¡£¥Ò¥ë¥Ù¥ë¥È¤ÎÂè6ÌäÂê¤È¤Ï¡¢¡ÖËÜÍèµ¢Ç¼Åª¤ËÆ³¤«¤ì¤ëÊªÍý³Ø¤ÎË¡Â§¤ò¿ô³Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¸øÍý¤«¤éÆ³½Ð¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¤Ïµ¤ÂÎ¤ÎµóÆ°¤ò¡¢¥ß¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Î±¿Æ°Ë¡Â§¡¢Ãæ´ÖÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Ï¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥óÊýÄø¼°¡¢¥Þ¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Ï¥Ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¹¥È¡¼¥¯¥¹ÊýÄø¼°¤òÍÑ¤¤¤Æ¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢3¤Ä¤ÎÊýÄø¼°¤ÏÆ±¤¸µ¤ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁ°Äó¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢1¤Ä¤ÎÍýÏÀ¤È¤¤¤ÆÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯3·î¡¢¿ô³Ø¼Ô¤Î¥æ¡¼¡¦¥Ç¥ó»á¡¢¥¶¥Ï¡¼¡¦¥Ï¥Ë»á¡¢¥·¥ã¥ª¡¦¥Þ»á¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Î±¿Æ°Ë¡Â§¤«¤é¡¢¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥óÊýÄø¼°¤ä¥Ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¹¥È¡¼¥¯¥¹ÊýÄø¼°¤ò¿ô³ØÅª¤ËÆ³½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Î±¿Æ°Ë¡Â§¤ò¸øÍý¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é±éåèÅª¤Ë¥Ü¥ë¥Ä¥Þ¥óÊýÄø¼°¤ä¥Ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¹¥È¡¼¥¯¥¹ÊýÄø¼°¤Ø»ê¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÎÌ»ÒÏÀ¤ä°ìÈÌÁêÂÐÀÍýÏÀ¤Ê¤É¡¢¸½ÂåÊªÍý³Ø¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¤ÎÎÌ»Ò½ÅÎÏÍýÏÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉôÊ¬Åª²ò·è¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡2:¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ü¥ê¥Ã¥¯(ÁÐ¶ÊÅª)¶ÊÌÌ¤Î´ö²¿³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ
¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ü¥ê¥Ã¥¯¶ÊÌÌ¤È¤ÏÇÏ¤Î°È¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¡¢Éé¤Î¶ÊÎ¨¤ò»ý¤Ä¿Þ·Á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶ÊÌÌ¾å¤Î¾ðÊó¤ÎÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤µ¤äÀÜÂ³À¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ¤¬¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ôÃÍ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢¶ÊÌÌ¾å¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÂ¾¤Î¾ì½ê¤Ø¸úÎ¨¤è¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¿ô³Ø¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¶ÊÌÌ¤¬¡¢ÍýÏÀ¾å¤Î¸Â³¦ÃÍ¤Ç¤¢¤ë1/4°Ê¾å¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÀÜÂ³À¤ò»ý¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤¬Ä¹Ç¯¤ÎµÄÏÀ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¿ô³Ø¼Ô¤Î¥Þ¥ê¥¢¥à¡¦¥ß¥ë¥¶¥Ï¥Ë»á¤Ï¡¢Weil-PeterssonÂ¬ÅÙ¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÁÐ¶Ê¶ÊÌÌ¤ÎÀ¼Á¤òÄ´¤Ù¤ë´ðÈ×¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥ê¥Ë¡¦¥¢¥Ê¥ó¥¿¥é¥Þ¥ó»á¤È¥í¡¼¥é¡¦¥â¥ó¥¯»á¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¶¥Ï¥Ë»á¤Î¸¦µæ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡¦¥é¥Þ¥Ì¥¸¥ã¥ó´Ø¿ô¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Æ»¶ñ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Î¾»á¤Ï¡¢¶ÊÌÌ¤ÎÊ£»¨¤µ¤òÉ½¤¹¼ï¿ôg¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¾ì¹ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ü¥ê¥Ã¥¯¶ÊÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬1/4°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ÚÌÀ¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿Â¬ÃÏÀþ¤ò»ý¤ÄÆÃ¼ì¤Ê¶ÊÌÌ¤ò¡¢·×»»¤Î·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤Îã³°¤È¤·¤Æ½ü³°¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ê¶ÊÌÌ¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿ô³ØÅª¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢´ö²¿³Ø¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÊªÍý³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ³»Ò¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë±¿Æ°¤¹¤ëÎÌ»Ò¥«¥ª¥¹¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÍýÏÀ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ï¸úÎ¨Åª¤ÊÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡3¡§³ÝÃ«Í½ÁÛ¤Î3¼¡¸µ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÚÌÀ
³ÝÃ«Í½ÁÛ¤Ï¡¢1917Ç¯¤Ë¿ô³Ø¼Ô¤Î³ÝÃ«½¡°ì»á¤¬Äó¾§¤·¤¿¡ÖÄ¹¤µ1¤ÎÀþÊ¬¤ò1²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÎ°è¤ÎºÇ¾®ÃÍ¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿ô³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ö¥é¥à¡¦¥Ù¥·¥³¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌÌÀÑ¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤¬°ÊÁ°¤«¤é¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¿ô³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÎÎ°è¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÊ£»¨¤Ë¶õ´Ö¤òÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤ÎÀ¼Á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¼¡¸µ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë³ÝÃ«Í½ÁÛ¤È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤ËÄ¹¤µ1¤ÎÀþÊ¬¤ò´Þ¤à½¸¹ç(³ÝÃ«½¸¹ç)¤Î¼¡¸µ¤ÏÉ¬¤º3¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¡¢¥Û¥ó¡¦¥ï¥ó»á¤È¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥ë»á¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î²òÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤³¤Î3¼¡¸µ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò´°Á´¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬ÍÑ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¹¥±¡¼¥ë²òÀÏ¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ï¡¢¿Ë¤òÈ¾·Â¦Ä¤ÎºÙ¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¸²Èù¶À¤ÎÇÜÎ¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥ß¥¯¥í¤«¤é¥Þ¥¯¥í¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬¶õ´ÖÆâ¤ÇÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë²áÅÙ¤ËÌ©½¸¤·¤Ê¤¤¡ÖÈó¥¯¥é¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò¸·Ì©¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥ë´Ö¤Ç¾ðÊó¤ò°ú¤·Ñ¤°ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¾ðÊó¤Î¤Ü¤ä¤±¤òÀ©¸æ¤·¡¢³ÝÃ«½¸¹ç¤¬¶õ´Ö¤ò3¼¡¸µÅª¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ÚÌÀ¤Ï¡¢Ä´ÏÂ²òÀÏ¤äÊÐÈùÊ¬ÊýÄø¼°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½Âå¿ô³Ø¤äÊªÍý³Ø¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¬Ìî¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Îã¤¨¤ÐÅÅÇÈ¤Ê¤É¤Î¿®¹æ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ´Ö¤òÅÁ¤ï¤ê½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤òÀµ³Î¤Ëµ½Ò¤¹¤ë·×»»¥â¥Ç¥ë¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿ô³Ø¼Ô¤¬Ä©¤ó¤Ç¤¤¿ÆñÌä¤¬3¼¡¸µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èÃå¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¼¡¸µ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ä¡¢¿·¤·¤¤²òÀÏ¼êË¡¤ÎÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£